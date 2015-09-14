به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوضپور صبح دوشنبه در نشست با مسئولان پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بالایی در بخش صنعتی و علم و فناوری است.
وی با اشاره به برنامهریزی صورت گرفته برای توسعه علم و فناوری در استان بوشهر، خاطرنشان کرد: توسعه طرحهای حوزه فناوری و علم در استان بوشهر به عنوان یک اولویت در دستور کار است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر بر حمایت از پژوهشهای فناورانه تاکید کرد و افزود: شبکههای دانایی یکی از طرحهای خوبی است که برای اجرای آن تلاش بیشتری صورت گیرد.
وی اضافه کرد: استان بوشهر دارای توانمندی بالایی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی است و باید در این زمینه شرکتهای دانشبنیان فعال شده و به تولید ثروت در این زمینه توجه شود.
عوضپور ادامه داد: در راستای ایجاد اشتغال دانشبنیان و تولید ثورت از علوم و محصولات فناورانه، پارکهای علم و فناوری در استان بوشهر توسعه مییابد.
وی خواستار تسریع در اجرایی شدن طرح جامع پارک فناوری استان بوشهر شد و گفت: تلاش داریم با تخصیص اعتبارات مناسب زمینه سرعتبخشیدن به این پروژه فراهم شود.
تجهیز پارک علم و فناوری بوشهر
کارشناس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت بالای استان بوشهر برای دستیابی به توسعه و پیشرفت در عرصه فناوری، بیان کرد: برای دستیابی به توسعه اقتصادی باید توسعه فناوری صورت بگیرد.
همره میرزایی با اشاره به نقش بسیار مهم مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در دستیابی به توسعه اشاره کرد و افزود: نیروهای کارآمد و جوان و مستعدی در پارک علم و فناوری بوشهر فعالیت دارند که میتوانند زمینه ساز توسعه این بخش باشند.
وی به تلاشهای صورت گرفته برای بهبود وضعیت پارک علم و فناوری استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: ۹ میلیارد ریال برای تجهیز پارک علم و فناوری استان بوشهر اختصاص یافت.
کارشناس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور خواستار شناسایی استعدادها و ظرفیتهای هر منطقه شد و اضافه کرد: پارکهای علم و فناوری میتوانند در این زمینه فعال شوند.
میرزایی توسعه و گسترش دانایی را به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای پارکهای علم و فناوری عنوان کرد و گفت: باید تلاش شود که از نخبگان به خوبی در بخشهای مختلف استفاده شود.
نظر شما