پخش «شور شیرین» در هفته دفاع مقدس از شبکه یک

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «شور شیرین» در سال ۱۳۹۰ به کارگردانی جواد اردکانی و تهیه کنندگی ابراهیم اصغری که به زندگی شهید محمودکاوه اختصاص دارد در سینماهای کشور اکران شد. همان زمان کارگردان این فیلم وعده داده بود تا نسخه سریالی «شور شیرین» را نیز با هدف تجدید خاطرات با شهدا آماده می کند.

در حال حاضر نسخه‌ سریالی این اثر در ژانر دفاع مقدس و در پنج قسمت ۴۵ دقیقه ای برای پخش از شبکه اول تدارک دیده شده که قرار است در هفته دفاع مقدس پخش شود.

سریال «شور شیرین» که حوادث سال ۵۹ کردستان را روایت می کند از شنبه ۲۸ مرداد تا اول مهر ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه یک خواهد رفت.

در خلاصه داستان «شور شیرین» که مقاطعی از زندگی شهید کاوه از فرماندهان کردستان را به تصویر می‌کشد، آمده است: حمید میرابی به همراه خانواده‌اش عازم کردستان است تا در مراسم ازدواج پسرش شرکت کند. مینی‌ بوس آنها گرفتار کمین ضد انقلاب ‌شده و آنها اسیر می‌شوند. شهید کاوه و نیروهایش در تلاش هستند تا به شکلی آنها را آزاد کنند و... رضا رویگری، احمد نجفی، حمید عمارلو، شبنم قلی‌خانی، علی کشوری، مهرداد شیرعلی، مجتبی ودودی، منوچهر امیریان، مرضیه شاملو، یاسر حمزه، کمیل سهیلی، سینا بهادری، بابک فرخ‌پی و پردیس افکاری از بازیگران اصلی این سریال هستند.

سایر عوامل این مجموعه تلویزیونی عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمدتقی پاکسیما، مدیر تولید: جعفر عروجی، طراح چهره‌پردازی: محسن ملکی، طراح جلوه‌های ویژه: مرحوم جواد شریفی‌راد، طراح صحنه و لباس: شهرام قدیری، صدابردار: ‌شهرام متولی‌باشی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: مجید کرباسیان، منشی صحنه: بیتا ارسطوئیان، عکاس: جلال حمیدی، نویسندگان: جواد اردکانی، مجید ایافت، ماشاءالله شاهمرادیزاده، امور مالی: وحیدرضا شفیعی، جواد اصغری، ناظر نظامی: جواد تاجیک، مرتضی رئیس‌ الزاکرین، ناظر پروژه: داریوش دامیار.