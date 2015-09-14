مخالفت با افزایش ۲۵درصدی قیمت آب/توقف واردات تجهیزات دست دوم چینی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دائمی امروز در نشستی خبری در تشریح سیاست‌های جدید دولت به منظور اصلاح قیمت آب، گفت: افزایش ۲۵ درصدی قیمت آب در سال‌‌جاری با مخالفت دولت روبرو شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با اعلام اینکه تاکنون هیچ مصوبه‌ جدیدی در شورای اقتصاد درباره قیمت آب به تصویب نرسیده است، تصریح کرد: تاکنون تغییری در تعرفه فروش آب به مشترکان اعمال نشده است. با این وجود، مطابق با تعرفه‌های موجود، مشترکان پرمصرف باید قیمت واقعی آب و برق را پرداخت کنند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه افزایش احتمالی قیمت آب در گرو تصویب طرح پیشنهادی وزارت نیرو در شورای اقتصاد است، اظهار داشت: پیش بینی می شود تا چند روز آینده تصمیمات جدیدی به منظور اصلاح تعرفه فروش آب به مشترکان در شورای اقتصاد اتخاذ شود.

وی با یادآوری اینکه در حال حاضر الگوی مصرف آب مشترکان ماهانه ۱۸ تا ۲۰ مترمکعب است که ۷۰ درصد مشترکان هم در این محدوده نسبت به مصرف آب اقدام می کنند، بیان کرد: پیشنهاد وزارت نیرو به منظور افزایش تعرفه این گروه حداقل است اما مصرف کنندگانی که بیش از ۴۰ مترمکعب آب مصرف می کنند، باید قیمت تمام شده را پرداخت کنند که در صورت تصویب شورای اقتصاد ابلاغ و اعمال خواهد شد.

معاون وزیر نیرو با تاکید بر اینکه تاکنون مصوبه جدیدی درباره قیمت آب در شورای اقتصاد به تصویب نرسیده است و قصد پنهان کاری درباره افزایش قیمت‌ها را نداریم، اظهارداشت: ارائه طرح افزایش قیمت آب توسط وزارت نیرو به سال گذشته باز می گردد و در نهایت وزارت نیرو و دولت به دلیل ملاحظاتی که به خاطر وضع اقتصادی مردم و تورم دارند، نتوانستند به توافق نهایی و گزینه واحد دست یابند.

دائمی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت توسعه صنایع آب و برق ایران در دوران پساتحریم، توضیح داد: به زودی هیات هایی از کشورهای اتریش، آلمان فرانسه، ایتالیا، ترکیه و ژاپن به منظور گفتگو با مسئولان صنایع آب و برق ایران به تهران سفر خواهند کرد.

وی با بیان اینکه کاهش تلفات، افزایش بهره وری، ارتقای راندمان در سطح شبکه تولید، انتقال و توزیع برق مهمترین برنامه‌های توسعه ای ایران در دوران پساتحریم هستند، تاکید کرد: علاوه بر این، افزایش ظرفیت تولید برق با اولویت انرژی‌های نو و تجدید پذیر، ارتقای دانش و فن‌آوری و توسعه پژوهش و تکنولوژی‌ها در صنایع آب، برق و فاضلاب از دیگر برنامه های اولویت دار وزارت نیرو است.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه در گذشته تجهیزات دست دوم را از کشورهایی همچون چین وارد صنایع آب و برق کشور می‌شده است، یادآور شد: با مذاکراتی که با کشورهای همچون آلمان انجام شده، به جای تجهیزات دست دوم چینی، تجهیزات دست اول از آلمان وارد کشور خواهد شد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در شرایط فعلی در جهان از آب‌های غیرمتعارف و آب‌های شور و آب‌های فاضلاب استفاده بهینه می‌شود اما در کشور ما هنوز به این تکنولوژی دست نیافته ایم، گفت: با توجه به اثرات تحریم‌ها بخش‌های زیادی از صنایع آب و برق ما با ظرفیت کامل کار نمی‌کند. از این رو، لازم است که ما بتوانیم از دانش فنی روز بهره‌مند شویم.

دائمی با بیان اینکه افزایش حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی از دیگر برنامه های صنایع آب و برق ایران در دوران پساتحریم است، تاکید کرد: سال گذشته صنایع آب و برق رتبه نخست صادرات خدمات فنی و مهندسی را به خود اختصاص دادند و قصد داریم صادرات خدمات را با اولویت کشورهای همسایه، منطقه خاورمیانه و حتی کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقایی افزایش دهیم.

معاون برنامه ریزی وزیر نیرو همچنین با اشاره به بالا بودن هزینه تولید آب و برق در کشور، گفت: هم اکنون به ازای مصرف یک کیلووات ساعت برق ۴۹ تا ۵۰ تومان از مشترکان دریافت می شود و در حالی که بدون در نظر گرفتن سوخت تولید هر کیلووات ساعت ۳۵ تومان انتقال ۳۰ تومان وتوزیع برق نیز ۳۰ تومان است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه هم اکنون تولید یک کیلووات ساعت برق بدون احتساب سوخت ۹۵ تومان برای وزارت نیرو هزینه به دنبال دارد، گفت: این در حالی است که مردم نصف هزینه تمام شده یک کیلو وات ساعت برق را به دولت پرداخت می کنند.

به گفته دائمی، بدون محاسبه قیمت سوخت، ۴۵ تومان به مردم یارانه برق پرداخت می شود و اگر ۲۲۰ میلیارد متر مکعب برق در کشور تولید شود، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از این طریق بدون محاسبه سوخت به مردم یارانه مصرف برق پرداخت می شود.

وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این نیست که تمام هزینه تولید برق از مردم دریافت شود، زیرا دولت با در نظر گرفتن مباحث اجتماعی و هزینه سبد خانوار تصمیم‌گیری می‌کند، اظهارداشت: آنچه برای دولت و وزارت نیرو مهم است، اینکه روابط تعرفه‌ای تولید برق و آنچه از مردم دریافت می‌شود، شفاف شود.

دائمی همچنین با اشاره به اصلاح ساختار در سطح صنعت برق کشور، تصریح کرد: پیش بینی می شود با اصلاح ساختارها و چابک سازی در سطح شبکه تولید، انتقال و توزیع برق، هزینه‌های تولیدی هم با کاهش قابل توجهی روبرو شود.

معاون وزیر نیرو درباره وقوع خشکسالی در اکثر نقاط کشور، اظهار داشت: در حال حاضر آب شرب تصفیه شده در اختیار ۲۲ میلیون مشترک بوده و قیمت تمام شده هر متر مکعب آب حدود یکهزار و ۲۰۰ تومان است.

وی با بیان اینکه هم اکنون به ازای هر مترمکعب آب در شهرها به طور متوسط ۳۵۰ تومان و در روستاها به طور متوسط ۱۲۰ تومان از مردم دریافت می‌شود، از افزایش تعرفه‌های آب روستایی براساس قانون بودجه سال ۹۴ خبر داد و یادآور شد: میزان تعرفه آب روستایی باید به میزان ۵۰ درصد نزدیک‌ترین شهری که در مجاورت روستا قرار دارد، تعیین شود. به عبارت دیگر، اگر قیمت هر متر مکعب آب شهری که در نزدیکی روستای مورد نظر قرار دارد، به طور متوسط ۳۵۰ تومان تعیین شود، قیمت هر متر مکعب آب روستایی نیز باید ۱۷۵ تومان در نظر گرفته شود.

این مقام مسئول در خصوص توسعه خشکسالی ها در سطح کشور توضیح داد: پیش از آغاز خشکسالی‌ها، میزان آب تجدیدپذیر شونده کشور حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب بوده که در طول ۵ سال گذشته تاکنون به ۱۰۴ میلیارد متر مکعب کاهش یافته، یعنی حدود ۲۶ میلیارد متر مکعب را از دست رفته است.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی حدود ۱۰۴ میلیارد مترمکعب آب تجدید ‌پذیر در اختیار داریم که باید برای آن برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم تا بتوانیم مصرف صحیح داشته باشیم، ضمن آنکه در سال جاری حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برای مدیریت و حفاظت از منابع آب پیش‌بینی شده است.

معاون وزیر نیرو درباره برنامه‌های افزایش صادرات برق در دوران پساتحریم هم گفت: صادرات برق جزو سیاست‌های کلان و راهبردی کشور و مورد تاکید مقام معظم رهبری است و با توجه به اینکه در شمال و جنوب کشور ۴۰ درجه اختلاف حرارت وجود دارد، می توان از این پتانسیل جغرافیایی به منظور تبادل برق استفاده کنیم.

وی با اشاره به اختلاف پیک مصرف برق در فصول مختلف بین کشورهای همسایه شمالی و جنوبی کشور، تصریح کرد: از این اختلاف درجه حرارت و پیک مصرف می توان برای تبادل برق و انرژی استفاده و ایران را به قطب اصلی شبکه برق در سطح منطقه تبدیل کرد.

دائمی با یادآوری اینکه هم اکنون قیمت سوخت به منظور تولید برق در نیروگاه ها به ازای هر کیلووات ساعت تولید برق ۱۰۲ ریال است، خاطرنشان کرد: میزان سوخت مصرفی به این صورت بوده که یک سوم لیتر گازوئیل و یک دوم مترمکعب گاز برای تولید یک کیلووات برق مصرف می‌شود و دولت نیز ۳۵ تومان بابت این میزان سوخت مصرفی پرداخت می‌کند، یعنی عملا به طور متوسط به ازای هر متر مکعب گاز ۴۵ تومان پرداخت می‌شود.