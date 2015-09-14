به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاع رسانی بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات، با توجه به درخواست‌های مکرر برخی رسانه‌ها و روابط عمومی سازمان‌ها و نهادها، فرصت مجددی برای ثبت نام در نمایشگاه مطبوعات اعلام شد.

از آنجا که شرط حضور رسانه‌ها و انجام ثبت نام، تکمیل اطلاعات آنان در سامانه جامع رسانه‌های کشور (e-rasaneh.ir) است و با توجه به اینکه برخی رسانه‌ها فرایند تکمیل اطلاعات در این سامانه را انجام نداده‌اند و بعضا در ایام ثبت نام با مشکلاتی مواجه بوده‌ و نتوانستند برای حضور در نمایشگاه ثبت نام کنند، وبسایت نمایشگاه در روزهای شنبه، ‌یکشنبه و دوشنبه هفته آتی (۲۸، ‌۲۹ و ۳۰ شهریورماه) مجددا باز خواهد شد تا شرایط برای حضور این دسته از رسانه‌ها در نمایشگاه فراهم شود.

لازم به یادآوری است رسانه‌هایی که قبل از مهر سال ٩٣ مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، باید اطلاعات خود را در سامانه جامع رسانه‌ها به روز کنند تا برای ثبت نام در نمایشگاه با مشکلی مواجه نشوند.

با آغاز مرحله پیش ثبت نام از ۱۵ شهریور و تا پایان روز جمعه ۲۰شهریور، حدود ۵۰۰ رسانه مکتوب و الکترونیک برای حضور در نمایشگاه مطبوعات ثبت نام کردند که ۴۴ موسسه مطبوعاتی، ۵۲ روزنامه، ۴۴ هفته نامه، ۱۱۶ ماهنامه، ۲۳ خبرگزاری و ۱۰۶ پایگاه خبری در لیست ثبت نام کنندگان نمایشگاه مطبوعات ۹۴ وجود دارد.

ثبت نام قطعی بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات با امکان انتخاب محل غرفه توسط خود رسانه‌ها و به صورت الکترونیک در نیمه دوم مهرماه انجام خواهد شد. بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات ۱۶ تا ۲۲ آبان در مصلای بزرگ تهران برگزار می‌شود.

ضریب کیفی ۴۸ نشریه دیگر تعیین شد

خبر دیگر از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اینکه، کمیته تعیین ضریب کیفی نشریات در جلسه ششم خود ۴۸ نشریه از هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های سراسری و استانی را ارزیابی کرد.

در این جلسه علی اکبر بهبهانی (نماینده شورای هماهنگی تشکل های مدیریتی مطبوعات)، طاهر روشندل (استاد ارتباطات منتخب مجمع روسای دانشکده‌ها و گروه‌های ارتباطات دانشگاه های تهران)، هرمز هوشمند راد (مدیر مسوول منتخب کارگروه نمایندگی مدیران مسوول)، میثم زمان آبادی (نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های روزنامه نگاری)، علیرضا خانی (سردبیر منتخب کارگروه توسعه مطبوعات) و محمد سروش (معاون فرهنگی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی) حضور داشتند.

کمیته تعیین ضریب کیفی نشریات به منظور ارزیابی نشریات غیر روزنامه ای بر اساس سه شاخص رسالت مطبوعاتی، اخلاق حرفه‌ای و میزان مطالب اختصاصی تشکیل شده است. ضریب کیفی نشریات، عددی بین ۰.۴ تا ۱.۶ خواهد بود که در محاسبه یارانه و رتبه بندی آنان برای تخصیص آگهی‌های دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نتیجه ارزیابی کمیته تعیین ضریب کیفی این ۴۸ نشریه را می‌توانید اینجا ملاحظه کنید.