کشف و ضبط یک تخته پوست ببر بنگال در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین بازگیر با اعلام این خبر گفت: طی گزارش مردمی در ابتدای این هفته مبنی بر اینکه شخصی قصد فروش یک تخته پوست ببر بنگال را در منزل شخصی خود داشته، ماموران پس از انجام تحقیقات و بررسی های لازم ، محرز بودن صحت گزارش واصله را تایید کردند.

وی افزود: ماموران پس از انجام هماهنگی های لازم با معاون دادستان و اخذ دستورات لازم مبنی بر ورود به منزل با رعایت تشریفات قانونی و حفظ حقوق شهروندی، با ورود و بررسی این منزل موفق به کشف یک تخته پوست ببر بنگال از این متخلف شدند.

بازگیر با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: از مردم تقاضای همکاری و مساعدت داریم تا در خصوص کشف و ضبط تخلفات این چنینی محیط زیست را یاری کنند تا با کمک و حمایت مردم و دستگاه قضایی، با اینگونه تخلفات که منجر به انقراض گونه های حیات وحش می شوند برخورد قانونی شود و بتوانیم گامی موثر در حفظ سلامت محیط زیست و حیات وحش برداریم.

ببر بنگال مشهورترین زیر گونه ببرها است که بیشتر در هند و بنگلادش یافت می شود و در زیستگاههای گوناگونی شامل جنگل های بارانی گرمسیری، مانگرو، خارستان، زندگی می کند، ببرها اصولا از نزدیک شدن به انسان پرهیز می کنند و ترجیح می دهند در فواصل دور از انسان باقی بمانند ، متاسفانه این گونه از ببر در معرض خطر انقراض قراردارد.