نمایشگاه «دستاورد های صنعت هسته ای» در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید بشیریان ظهر دوشنبه در نشست خبری سی و دومین نمایشگاه تخصصی دستاورد های صنعت هسته ای با اشاره به اینکه دو مناسبت در روزهای آینده پیش رو است، اظهار داشت: سی و دومین نمایشگاه تخصصی صنعت هسته ای و نوزدهمین کنگره پزشکی هسته ای به طور همزمان در روز ۲۵ شهریور ماه در همدان افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه نمایشگاه دستاورد های صنعت هسته ای از ۲۵ تا ۳۱ شهریور به مدت شش روز در سالن شهید یونسی دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار می شود، عنوان کرد: کنگره پزشکی هسته ای نیز از ۲۵ تا ۲۸ شهریور در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار خواهد شد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه صنعت هسته ای کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رشد قابل توجهی داشت و در عین حال مسیر پر فراز و نشیب و چالش هایی داشته است، عنوان کرد: این نمایشگاه در راستای آشنایی افراد متخصص و دانشگاهیان با دستاورد های صنعت هسته ای کشور برپا شده است.

بشیریان با عنوان اینکه شورای همکاری علمی انرژی اتمی نمایشگاه دستاوردهای هسته ای را برای ارائه اطلاعات به افراد متخصص برگزار می کند، عنوان کرد: با همکاری دانشگاه ها تاکنون ۳۱ نمایشگاه در سراسر کشور برگزار شده است.

وی با عنوان اینکه نخستین نمایشگاه دستاورد های هسته ای کشور در سال ۸۷ در دانشگاه تهران و سی و یکمین نمایشگاه نیز اردیبهشت ماه در تبریز برگزار شد، ادامه داد: دانشجویان، اساتید و افرادی که ضرورت دارد که با صنعت هسته ای آشنا شوند در این نمایشگاه حضور دارند.

۴۰ نفر از سازمان انرژی اتمی در این نمایشگاه حضور دارند و توضیحات لازم را ارائه می دهند

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه ۴۰ نفر از سازمان انرژی اتمی در این نمایشگاه حضور دارند و توضیحات لازم را ارائه می دهند، افزود: نمایشگاه در ۲۳ غرفه و در سه بخش چرخه سوخت نیروگاه، تولید انرژی و کاربرد های جانبی هسته ای برگزار می شود.

بشیریان با تاکید بر اینکه ۴۰۰ قلم از اقلام نمایشگاهی در این نمایشگاه در معرض بازدید قرار می گیرد که ۲۲۵ قلم از این کالا ها مربوط به کاربرد های جانبی صنعت هسته ای است، عنوان کرد: همچنین سه ماکت بزرگ از نیروگاه بوشهر در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود.

وی با بیان اینکه کنگره پزشکی هسته ای نیز به صورت سالیانه در کشور برگزار شد، بیان کرد: امسال علوم پزشکی همدان با همکاری انجمن پزشکان هسته ای نوزدهمین کنگره پزشکی هسته ای را در همدان برگزار می کند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه ۱۵۰ مقاله به کنگره پزشکی هسته ای ارسال شده که از این تعداد ۶۷ مقاله به صورت سخنرانی و ۳۵ مقاله به صورت پوستر پذیرفته شده است، بیان کرد: بسیاری از مردم با کاربرد صنعت هسته ای آشنا نیستند درحالیکه صنعت هسته ای در بخش هایی مانند کشاورزی، رادیو دارو ها و غیره خدمات زیادی ارائه می دهد.

سعید بشریان با بیان اینکه از نمایشگاه های گذشته استقبال به عمل آمده است، بیان کرد: جامعه هدف نمایشگاه صنعت هسته ای دانشگاهیان هر استان هستند ولی با توجه به اینکه این نمایشگاه توضیح محور است و صرف نگاه کردن به دستاورد هایی هسته ای چیزی به دست بازدید کننده نمی آید، افراد بازدید کننده به گروه های ۲۵ تا ۳۰ نفر تقسیم می شوند تا توضیحات کارشناسان را بشنوند.

۳۰۰ تا ۴۰۰ متخصص مرتبط با رشته پزشکی هسته ای از سراسر کشور در کنگره حضور خواهند داشت

وی با تاکید بر اینکه ۳۰۰ تا ۴۰۰ متخصص مرتبط با رشته پزشکی هسته ای از سراسر کشور نیز در کنگره حضور خواهند داشت، عنوان کرد: تمامی متخصصان پزشکی هسته ای کشور، رئیس انجمن پزشکی هسته ای کشور و یکی از معاونان سازمان انرژی اتمی در این کنگره حضور خواهد داشت.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان با عنوان اینکه از دو دستگاه، دستگاه گاما اسکن خریداری شده و در حال آماده سازی است تا در بیمارستان قلب فرشچیان راه اندازی شوند، ادامه داد: هم اکنون تمام خدمات تخصصی پزشکی هسته ای در استان همدان ارائه می شود.

بشیریان با بیان اینکه مقرر شد مرکز جامع سرطان راه اندازی شود که یکی از روش های درمانی در این مرکز استفاده از رادیو دارو ها است، ادامه داد: امیدواریم این مرکز در سال آینده به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه گستردگی سایت های هسته ای در سراسر کشور از مرکز پرتو دهی بناب، اصفهان، بندر عباس، بوشهر و غیره را در این نمایشگاه خواهیم داشت، عنوان کرد: متخصصان فعال در فرایند تولید در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و به ارائه مطالب می پردازند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان با تاکید بر اینکه بازدید برای عموم محدودیت ندارد، عنوان کرد: نمایشگاه صبح ها برای متخصصان و دانشگاهیان و بعدازظهرها برای عموم در نظر گرفته شده است.