بیمارستان خصوصی در شهرکرد احداث می شود

مرتضی هاشم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به احداث یک بیمارستان خصوصی در شهرکرد، یادآور شد: بخشی از این بیمارستان که بخش رادیوتراپی است راه اندازی شده است.

وی افزود: این بیمارستان سال آینده توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی تکمیل می شود و به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: این بیمارستان دارای ۹۶ تخت است و این بیمارستان در حوزه بیمارستان های عمومی قرار دارد و هم اکنون توسط بخش خصوصی در حال ساخت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در ادامه بیان کرد: توسعه خدمات درمانی و پزشکی در چهارمحال و بختیاری می تواند نقش مهمی در توسعه استان ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون شاهد این هستیم که مسافران بسیاری از استان های دیگر کشور به این استان برای ویزیت و درمان مراجعه می کنند، تاکید کرد: بهره گیری از پزشکان برجسته و توانمند و توسعه خدمات درمانی و بهداشتی می تواند استان چهارمحال و بختیاری را در مسیر ورود مسافران برای درمان قرار دهد و این استان را به یکی از استان های پر مسافر تبدیل کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: ورود مسافر به استان موجب توسعه استان در تمام حوزه ها می شود و درامد در این استان افزایش پیدا می کند.