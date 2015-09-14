ثمره علم حقیقی خضوع و خشوع در برابر خداوند است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا میر معینی ظهر دوشنبه در سومین سالگرد ارتحال آیت الله انواری با بیان اینکه ثمره علم حقیقی این است که انسان در برابر خدا خضوع و خشوع داشته باشد، بیان کرد: هر چه انسان علم حضوری بیشتری بیابد فقر و عجز خود را در مقابل خداوند بیشتر احساس می کند.

وی با بیان اینکه علومی که فرا می گیریم همه ابزار هستند نه هدف، عنوان کرد: همه علوم یک مقدمه برای رسیدن به مراتب بالاتر است.

استاد دانشگاه و حوزه علمیه قم با بیان اینکه برای استنباط احکام خداوند باید علوم را استنباط کنیم، افزود: مرحله استنباط و استخراج نیز با وجود اینکه برای فراگیری احکام یک لازمه است اما همچنان یک هدف محسوب نمی شود.

حجت الاسلام میرمعینی در ادامه سخنان خود بیان کرد: اگر در جامعه ولی خدا حضور داشته باشد نیازی به این ابزارها و استنباط نیست چراکه ولی خدا همه احکام خداوند را برای انسان ها بیان می کند.

وی با بیان اینکه هدایت امامان تکوینی است، افزود: انسان هر چقدر معرفت و محبت به اهل بیت را درک کند بیشتر و سریع تر به کمالات خواهد رسید.

استاد دانشگاه و حوزه علمیه قم با بیان اینکه هر چه ارتباط با امامان بیشتر باشد بیشتر به کمالات خواهیم رسید، گفت: کسی که ظاهر و عملش یکی باشد عالم خواهد بود نه کسی که هم عمل و هم ظاهرش کاملا باهم فاصله دارند.

حجت الاسلام میرمعینی با بیان اینکه عمل صالح با اعتقاد صالح به دست می آید و همه انسان ها نیز صحیح الاعتقاد هستند، ادامه داد: باید سعی کنیم صحیح الاعتقاد باشیم چراکه فقط در این صورت عمل صالح خواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه باید صحیح الاعتقاد باشیم که بتوانیم عمل صالح نیز انجام دهیم، ادامه داد: اگر انسان صحیح الاعتقاد نباشد عمل صالحی را نیز در زندگی نخواهد داشت.

استاد دانشگاه و حوزه علمیه قم با بیان اینکه هر کس به ایمان کفر بورزد تمام اعمالش نابود می شود، عنوان کرد: چنین افرادی در روز قیامت ورشکسته خواهند شد چراکه به ایمان کفر ورزیده اند.

حجت الاسلام میرمعینی در ادامه سخنان خود به فعالیت های آیت الله انواری اشاره کرد و گفت: یکی از افتخارات همدان اینست که بزرگانی چون آیت الله انواری دارد.

وی با بیان اینکه آیت الله انواری دوران محکومیت خود را در زندان قصر سپری کرد، عنوان کرد: آیت الله انواری با تشکیل جلسات و کلاس های مختلف به وظیفه و رسالت خود که روشنفکری و نشر معارف دینی بود، ادامه داد.

استاد دانشگاه و حوزه علمیه قم با بیان اینکه آیت الله انواری ۱۳ سال عمر خود را در زندان سپری کرد، گفت:آیت الله انواری حتی در زندان نیز از فعالیت های خود دست نکشید.