۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۲۱

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک اصفهان:

مدرسه موقوفه ناطق ۲ تا یک سال در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت

اصفهان – رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک اصفهان گفت: با امضای صورت جلسه‌ای با مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان مدرسه موقوفه ناطق ۲ تا یک سال آینده در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت.

حجت‌الاسلام محمدرضا اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت مدرسه ناطق ۲ و تعیین تکلیف دانش‌آموزان ثبت‌نام شده در این مدرسه اظهار داشت: با توجه به حضور والدین دانش‌آموزان در اداره اوقاف ناحیه یک با امضای صورت جلسه‌ای با مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان مدرسه موقوفه ناطق ۲ تا یک سال آینده در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت.

 وی در ادامه با بیان اینکه پیگیری قانونی برای بازگرداندن موقوفه مدرسه ناطق ۲ از سال ۷۵ در دستور کار اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان قرار گرفته است، اظهار داشت: این پرونده پس از چند سال مسکوت ماند و در نهایت در بهمن سال گذشته رای دادگاه به نفع اوقاف صادر شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک اصفهان با بیان اینکه خرداد ماه سال ۹۵ مدرسه ناطق ۲ از آموزش و پرورش پس گرفته می‌شود، اضافه کرد: این مدرسه وقف تربیت و آموزش طلاب حوزه علمیه است و اقدام ما نیز در خصوص واگذاری مدرسه به آموزش و پرورش غیر شرعی است.

