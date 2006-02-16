اشتياق سهروردي به حكمت خسرواني نشان از ذوقي مي داد كه به يونان نزديك است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، در همايش "افلاطون - سهروردي" كه عصر امروز در مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران برگزار شد دكتر رضا داوري ديناني، رئيس فرهنگستان علوم، به ايراد سخناني پرداخت.

دكتر داوري سخنان خود را با اشاره به جنگ مارتن آغاز كرد و آن را جنگ ميان آزادگي و بردگي برشمرد و گفت : اين جنگ ميان دو قطب بزرگ آزادي و بردگي بود كه هر بار يكي بر ديگري پيروز مي شد.

وي در ادامه گفت : من ترديد ندارم كه آتلانتيس افلاطون آغازي بود كه به تجدد پيوست. اينكه يونان آغاز تاريخ 2500 ساله غربي است حرفي قابل تأمل است اما اينكه آن جنگ غلبه آزادگي بر بردگي است سخن ديگري است كه گمان نمي كنم يونانيان بر اين سخن زبان بگشايند.

دكتر داوري افزود : طي 2500 سالي كه از جنگ ماراتن مي گذرد اولين قومي كه به تفكر يونانيان تمايل نشان داد ايرانيان بودند. اگر قرار بود آن زمان هر كسي به سويي برود و سخني براند مي بايستي اقوام ديگر توجهي به اين مباحث مي نمودند كه اين مسئله را ما كمتر شاهد هستيم.

رئيس فرهنگستان علوم تأكيد كرد: ما قبل از اروپائيان به فلسفه و طب يوناني توجه كرديم و غربيان از طرق مسلمين به اين علوم راه يافتند اين مسائل را از باب تفاخر نمي گويم.

دكتر داوري با اشاره به جايگاه افلاطون و سهروردي در تاريخ حكمت در ايران گفت : در كشور ما فيلسوفان، كمتر افلاطون را مستقيماً مي شناسند بلكه افلاطون را از بيشتر از طريق افلوطين و ارسطو و تلخيصهايي كه جالينوس فراهم كرده مي شناسند.

وي اضافه كرد: از جمله فيلسوفاني كه افلاطوني خوانده مي شود سهروردي است. او تعلق خاطري نيز به حكمت خسرواني داشت. رابطه او با اين حكمت قدري بر ما روشن است و مي دانيم كه او چگونه افلاطوني بوده است.

رئيس فرهنگستان علوم در پايان سخنانش اظهار داشت: همدلي افلاطون و سهروردي نشان از يك ذوقي مي دهد كه ما ايرانيان داشتيم و اين ذوق به يونان بسيار نزديك بوده است.