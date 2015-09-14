به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بااطمینان پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: سازمان دانش آموزی یک نهاد عمومی غیر دولتی است که به عنوان بازوی مکمل آموزش و پرورش عمل می کند.

وی با اشاره به اینکه سیاست دولت بر تقویت و رساندن سازمان به جایگاه اصلی خود است، بیان کرد: همه ما با اعتقاد به سیاست‌های دولت تلاش می‌کنیم.

سازمان دهی ۱۱ هزار دانش آموز استان در گروه‌های پیشتازان و فرزانگان

مدیر سازمان دانش آموزی خراسان جنوبی از سازمان‌دهی ۱۱ هزار و ۳۴۰ دانش آموز استان در گروه‌های پیشتازان و فرزانگان در سال گذشته خبر داد و گفت: این دانش آموزان در قالب ۳۴۰ گروه سازمان دهی شده‌اند.

به گفته بااطمینان خراسان جنوبی در سال گذشته موفق به کسب رتبه دوم کشور در ثبت دانش آموزان در گروه‌های پیشتازان و فرزانگان شده است.

وی با بیان اینکه در این مدت ۶۵ درصد گروه‌ها تشکیل شده‌اند، بیان داشت: سازمان دانش آموزی امسال نیز تشکیل ۴۰۰ گروه پیشتازان و فرزانگان را برای استان مصوب کرده اما ما این گروه‌ها را در تمام مدارس استان تشکیل خواهیم داد.

مدیر سازمان دانش آموزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰ درصد دانش آموزان استان در گروه‌های پیشتازان و فرزانگان عضو هستند، اظهار امیدواری کرد که این رقم در سال جاری به ۲۵ درصد افزایش یابد.

بااطمینان، همکاری در پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها را از دیگر حوزه‌های فعالیتی این سازمان عنوان کرد و گفت: در سال گذشته این سازمان در جمع آوری کمک‌های مردمی در یک هزار و ۲۴ پایگاه عاطفه‌های استان همکاری داشته است.

وی به برگزاری کارگاه‌های مهارت اجتماعی برای یک هزار و ۵۰۰ نفر از دانش آموزان استان در این مدت اشاره کرد و افزود: همچنین در این مدت آموزش‌های خبرنگاری برای ۱۷۰ نفر از دانش آموزان برگزار شده است.

۲۳ هزار دانش آموز دوره متوسطه استان در طرح کاشف شرکت کردند

مدیر سازمان دانش آموزی خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری مانور «فرزندان روح الله، عاشقان عاشورا» در روز ۱۳ آبان، عنوان کرد: حدود ۱۱ هزار نفر از دانش آموزان استان در این مانور شرکت کردند.

بااطمینان با بیان اینکه امسال کمیته اجرایی پانزدهمین دوره جشنواره پرسش مهر ریاست جمهوری به سازمان دانش آموزی واگذار شده بود، بیان داشت: در این جشنواره دو نفر از دانش آموزان استان در رشته نقاشی و شعر موفق به کسب رتبه دوم کشوری شدند.

وی، طرح کاشف را یکی دیگر از اقدامات این سازمان برشمرد و گفت: این طرح برای شناسایی استعدادهای کارآفرینی دانش آموزان متوسطه برگزار شد.

مدیر سازمان دانش آموزی خراسان جنوبی ادامه داد: در این طرح که با همکاری دانشکده کارآفرین دانشگاه تهران برگزار شد، برای ۲۳ هزار دانش آموز دوره متوسطه استان، ۱۵ طرح تحلیل شخصیتی بر اساس کارآفرینی تبیین شد.

کسب هشت تندیس در اردوهای ملی پیشاهنگ فرزانه

بااطمینان از اعزام مربیان استان به اردوهای ملی پیشاهنگ فرزانه در شهریور ماه امسال خبر داد و افزود: در این اردو‌ها مربیان استان موفق به کسب هشت تندیس افتخار شدند.

وی بر لزوم تقویت فعالیت‌های سازمان دانش آموزی استان تاکید و اظهار امیدواری کرد: امسال شاهد شکوفایی بیش از بیش سازمان باشیم.

مدیر سازمان دانش آموزی خراسان جنوبی با اشاره به تدوین برنامه سال تحصیلی ۹۴-۹۵ سازمان دانش آموزی، بیان کرد: در این کتاب برنامه‌های مدارس تا پایان شهریور ۹۵ مشخص شده است.