تردد در مسير تهران - كرج صرفاً از جاده مخصوص و قديم كرج امكان پذير است

سرهنگ يوسف عليپور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" در كرج افزود: به دليل واژگوني يك دستگاه تريلر حامل بنزين سوپر در اتوبان تهران- كرج اين مسير از ساعت 13 امروز مسدود شده و تلاش براي بازگشايي آن همچنان ادامه دارد.

وي ادامه داد : علت وقوع حادثه در دست بررسي است ؛ اما به احتمال زياد سرعت غير مجاز باعث انحراف به راست تريلر شده است.

عليپور خاطر نشان كرد: در حال حاضر بيشترين معضلي كه باعث كندي عمليات بازگشايي شده عدم همكاري شهروندان ، بوق زدنهاي مداوم و تجمع ساكنان مهرشهر در محل وقوع حادثه است .

وي از رانندگان گرفتاردر ترافيك تقاضا كرد آرامش خود را حفظ كنند و اجازه دهند ماموران سازمانهاي امدادي حاضر در محل به كار خود بپردازند تا مسير ياد شده هر چه سريعتر بازگشايي شود.

به گزارش "مهر"، در حال حاضر راهنمايي و رانندگي ، اداره راه، جمعيت هلال احمر ، آتش نشاني ، پلس راه ، نيروي انتظامي ، شركت پخش فرآورده هاي نفتي و چند نهاد ديگر در محل وقوع حادثه حضور دارند و تلاش براي بازگشايي اين مسير همچنان ادامه دارد.