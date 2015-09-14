بازی کردن مقابل فولاد کار سختی است/ کاری به فصل قبل نداریم

مهدی رجب‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط بازی روز سه‌شنبه تیمش مقابل فولاد خوزستان اظهار داشت: باید بگویم که دیدار مقابل فولاد خوزستان با توجه به شرایط این تیم، بسیار دشوار است و ما کار بسیار سختی مقابل این تیم در پیش داریم.

وی افزود: ما در مسابقات لیگ برتر در ابتدای راه هستیم و به نظرم شرایط تیم ذوب‌آهن با توجه به بازی‌های آن، خوب است و باید این شرایط را تداوم بخشیم.

مهاجم ذوب‌آهن اصفهان تصریح کرد: فولاد هم تیم بسیار خوبی به شمار می‌رود، ضمن اینکه شرایط آب و هوایی هم در اهواز بر این مسابقه تأثیرگذار است زیرا گرد و خاک و غبار بسیاری در این شهر وجود دارد.

وی بیان داشت: در هر حال ما باید بازی خوبی مقابل فولاد خوزستان انجام دهیم و کاری کنیم که در مسابقه روز سه‌شنبه، موفق باشیم.

رجب‌زاده با اشاره به پیروزی فصل گذشته تیمش مقابل فولاد خوزستان گفت: ما پارسال در اهواز با نتیجه دو بر صفر مقابل فولاد به پیروزی رسیدیم اما پارسال تمام شد و امسال شرایط فرق می‌کند.

وی ادامه داد: به هر حال، هر بازی با بازی قبل تفاوت داشته و تلاش ما بر این است که در این مسابقه به پیروزی برسیم.