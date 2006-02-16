با سنت فكري خود رابطه نداريم

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني، استاد فلسفه دانشگاه تهران، عصر امروز در همايش "افلاطون - سهروردي" كه در مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران برگزار شد سخناني كرد.

دكتر ديناني در آغاز سخنانش با اشاره به اين نكته كه امروزه كمتر به تمدن ايران توجه مي كنيم و بيشتر تقصير از خود ماست گفت : اسلام بي ترديد با كمك فلسفه ايراني گسترش پيدا كرد. اگر متفكران ايراني نبودند كه صرف و نحو براي زبان و ادبيات عرب ابداع كنند، اگر متكلمان بزرگ ايراني نبودند نمي دانم كه چگونه اين اسلام بسط مي يافت و سهروردي در اين ميان نقش بسزايي ايفا كرده است.

استاد فلسفه دانشگاه تهران در ادامه سخنانش اظهار داشت: اگر زبان به شكوه بگشايم بايد بگويم كه او را به ناحق شهيد كردند و ما امروز مي گوييم شيخ مقتول اما او شهيد راه حكمت بود.

وي در ادامه افزود: سهروردي به جاي اينكه مثل گذشتگان به سراغ فلسفه يوناني برود از ايران باستان شروع كرد و اولين كسي است كه 800 سال پيش ايران باستان را زادگاه فلسفه برشمرد. درست است كه يونان باستان فلسفه دارد ولي ايران باستان هم فلسفه دارد و حتي افلاطون نيز بشدت تحت تأثير فلسفه ايران باستان بوده است.

دكتر ديناني در ادامه سخنانش پرسيد: بايد گفت كه چرا غربيان افلاطون خواندند و ما ايرانيان سهروردي را نخوانديم. سهروردي كه خود را وارث و محيي حكمت خسرواني مي خواند به رمز گشايي در اين حكمت پرداخت.

وي همدلي افلاطون و سهروردي را نشان از رابطه حكمت ميان ايران و يونان دانست.

دكتر ديناني همچنين تأكيد كرد كه سهروردي بيش از هر فيلسوف ديگري بر قرآن احاطه داشته است. كلمه اشراق در قرآن و احاديث بسيار آمده است. اشراق با دل سر و كار دارد. اشراق علم نور است و منشاي علم و آگاهي عالم ديگر است . اين واژه از زمان سهروردي مطرح شد . قبل ازسهروردي نيز افلاطون در اين زمينه كار كرده بود و حكمت اشراق افلاطوني در مقابل انديشه هاي ارسطو قرار داشت . چنان كه وقتي سهروردي (شيخ اشراق) از افلاطون ياد مي كند او را صاحب النور الي العيد مي نامد .

استاد فلسفه دانشگاه تهران در پايان تأكيد كرد: سهروردي را بايد شناخت و ارتباط آن را با حكمت و تمدن دوباره بازكاوي كرد.