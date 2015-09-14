افزایش موقت گیت های گذرنامه در سه مرز اصلی در موسم اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل عتبات عالیات و مدیر دفتر نمایندگی ایران در عراق در رأس هیأتی از مرزهای زرباطیه و بصره بازدید کرد.

محسن نظافتی مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت ضمن تشکر از زحمات فرماندهان مرزبانی عراقی زرباطیه و بصره در اربعین سال گذشته گفت: با توجه به استقبال گسترده مردم ایران برای شرکت در مراسم اربعین ، ناچاریم امکانات مرزها را برای عبور چندین برابر ظرفیت روزانه زائرین افزایش دهیم.

وی افزود: در مرزهای مهران و شلمچه و چذابه برای سرعت بخشیدن به حرکت و عبور زائرین ، مجموعا حدود ۱۰۰ گیت در حال اضافه شدن است و اگر به همین مقدار در مرز عراق اضافه نشود موجب ایستایی زائرین و اختلال در نظم خواهد شد. نظافتی با توجه به ضرورت هماهنگ شدن دو طرف نقطه صفر مرزی ایران و عراق درخواست کرد تا با مسئولین خود در خصوص افزایش امکانات و گیت های گذرنامه مذاکره و اقدام نمایند

فرماندهان پایگاههای مرزبانی عراق نیز ضمن تأیید در خواست هیأت ایرانی ، افزایش گیت ها و امکانات را هماهنگ با مرز ایران در موسم اربعین ضروری دانسته و اظهار داشتند که موارد را از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهند کرد

در حاشیه این بازدید شهرداری تهران تهیه و تدارک ۶ عدد چادر اسکان جمعی در طرف ایران و عراق هر سه مرز را عهده دار شد و جهت رفع مشکلات اربعین سال گذشته در مرز شلمچه ، نشستی با کنسولگری ایران در بصره برگزار شد.

گفتنی است علاقمندان به سفر کربلا در موسم اربعین، جهت ویزای گذرنامه باید از هم اکنون از طریق ثبت نام در سامانه سماح اقدام نمایند.