قاتل فراری دستگیر شد/عدم کنترل خشم آنی منجر به جنایت شد

به گزارش خبرنگار مهر، دادخدا سالاری پیش از ظهر دوشنبه از دستگیری قاتل نزاع شامگاه پنج شنبه برابر با ۱۹ شهریورماه جاری خبر داد و گفت: در پی نزاع لفظی دو جوان موتور سوار در خیابان شهید مصطفی خمینی (شهاب) شهر کرمان جوان بیست و سه ساله با ضربه چاقو اقدام به جرح جوان بیست و چهار ساله دیگر کرد.

وی از فوت فرد مجروح پس از انتقال به بیمارستان خبر داد و افزود: قاتل متواری صبح روز یکشنبه در یکی از شهرستانهای استان کرمان دستگیر شد و در جلسه بازپرسی به ارتکاب بزه اعتراف کرد.

سالاری ضمن قدردانی از بازپرس ویژه قتل و مجموعه پلیس آگاهی بواسطه تدابیر اتخاذ شده و سرعت عمل ایشان گفت: اقدامات اینچنینی سبب ایجاد حس ناامنی در شهروندان می شود.

وی با اشاره به اینکه دادستانی به انعکاس امنیتی موضوع واقف بود، افزود: به همین دلیل بازپرس ویژه آقای میرزابیگی و دایره جرائم جنایی پلیس آگاهی بصورت شبانه روزی پیگیری موضوع را بر عهده گرفتند و کمتر از ۷۲ ساعت با اقدامات انجام شده قاتل دستگیر شد.

سالاری عدم کنترل خشم آنی را علت و انگیزه این قتل دانست و گفت: این دو جوان که هر دو راکب موتورسیکلت بودند بر اثر حق تقدم عبور بحث لفظی می کنند و در ادامه درگیری فیزیکی آنها منجر به قتل می شود.

دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کرمان ابراز داشت: بر اثر این درگیری حق حیات از یک جوان سلب شد و جوان دیگر نیز فرجامی جز اعدام نخواهد داشت.

سالاری کنترل خشم در مناسبات اجتماعی را جزء مهارت های زندگی دانست که باید توسط خانواده و متولیان امر آموزش در خلقیات افراد نهادینه شود و افزود: اگر این دو جوان حتی یک درصد احتمال وقوع چنین اتفاقی را می دادند شاید حتی از منزل خود خارج نمی شدند.

وی ابراز داشت: نکته قابل توجهی که در این قبیل اتفاقات تلخ وجود دارد اینست که اگر آلت جرمی به همراه مجرم نباشد نتیجه خشم آنی وی تا این میزان غیر قابل جبران نبود.