البرز رتبه سوم کاهش تلفات تصادفات رانندگی کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پلیس راهور استان البرز به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید پیش از ظهر امروز دوشنبه در ساختمان پلیس راهور برگزار شد.

سرهنگ همایون شریفی با اشاره به اینکه از دهه سوم شهریور ماه شاهد افزایش ۲۵ درصدی ترددها در محورهای استان هستیم، اظهار کرد: در محور کرج - چالوس ۳۰ درصد افزایش ترافیک را شاهد هستیم.

وی در ادامه نزدیک شدن به روزهای پایانی فصل تابستان را در افزایش ترافیک محورهای استان تاثیرگذار دانست و گفت: برای مدیریت ترافیک موتورسواران،‌ پرسنل گشت و گشت نامحسوس برای روان‌سازی و همچنین برخورد با تخلفات جاده‌ای در حالت آماده‌باش هستند.

رئیس پلیس راهور استان البرز تعامل با معاونت فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج را برای تسهیل در کنترل ترافیک و ارتقا ایمنی تاثیرگذار دانست و گفت: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و همچنین با توجه به اینکه برخی از مدارس در حاشیه بزرگراه‌ها قرار دارند برای ایمن‌سازی این مدارس اقدامات لازم انجام شده است.

شریفی در ادامه به قانونمند شدن سرویس مدارس اشاره کرد و گفت: ظرف دو سال گذشته و به دلیل قانونمند شدن وضعیت سرویس مدارس مشکلات به طور محسوسی کاهش داشته اند.

کاهش ۲۰ درصدی کشته های ناشی از تصادفات در البرز

به گفته رئیس پلیس راهور استان البرز یک دوره آموزش و بازآموزی برای رانندگان سرویس مدارس بر اساس هماهنگی با سازمان همیاری شهرداری و فرمانداری برگزار می شود.

وی به کنترل دقیق سرویس های مدارس اشاره کرد و گفت: رانندگان فاقد مجوز نمی‌تواند در این عرصه خدمات رسانی کند.

شریفی در ادامه سخنان خود به کاهش ۲۰ درصدی کشته های ناشی از تصادفات رانندگی به استناد گزارش پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: در ۵ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی کاهش چشم گیری داشته است.

وی ادامه داد: در ۵ ماهه سال جاری ۴۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند و این در حالی است که در مدت زمان مشابه در سال گذشته ۵۰ نفر جان خود را از دست دادند.

شریفی گفت: در حال حاضر استان البرز رتبه سوم در زمینه کاهش کشته‌های ناشی از تصادفات را در کشور به خود اختصاص داده است.

رئیس پلیس راهور استان البرز در ادامه از کاهش ۱۸ درصدی تصادفات جرحی در استان خبر داد و افزود: در ۵ ماهه نخست سال جاری یکهزار و ۱۲۱ نفر آمار مجروحان تصادفات بود که این رقم در سال گذشته یکهزار و ۳۶۸ نفر بوده و شاهد کاهش ۲۴۷ نفری هستیم.

وی برخورد با تخلفات راهنمایی و رانندگی را یکی از عواملی دانست که در کاهش چشمگیر جرایم تاثیرگذار است و بیان کرد: ۶ هزار و ۷۶۶دستگاه انواع خودرو و ۱۰ هزار و ۱۹۸دستگاه موتورسیکلت متخلف به پارکینگ‌ها انتقال داده شدند.

بزرگراه استاندارد در کرج وجود ندارد

شریفی گفت: عدم وجود زیرساخت‌های ترافیکی مناسب باعث نشده است که ایمنی تحت الشعاع قرار گیرد ولی درصدد هستیم که زیرساخت ها را ارتقاء داده و تجهیزات الکترونیکی را در نیمه دوم سال ۹۴ در معابر شهری مستقر کنیم.

به گفته پلیس راهور استان البرز نصب تجهیزات الکترونیکی در حوزه روان سازی ترافیک به میزان قابل توجهی تاثیرگذار است و تصادفات را کاهش می دهد.

شریفی در ادامه گفت: به ۲۰۰ دوربین برای نصب در سطح شهر احتیاج داریم و از این میزان شهرداری کرج ۲۵ دستگاه دوربین را در تقاطعات شهر نصب خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح زوج و فرد در کرج اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح برای کلانشهر کرج ضروری است باید در تمام سال این طرح در کرج اجرا شود.

به گفته رئیس پلیس راهور استان البرز در شهرستان کرج حتی یک بزرگراه استاندارد و تعریف شده قانونی وجود ندارد و این در حالی است که میزان تردد در این کلانشهر بالا است.

شریفی در پایان گفت: اراده‌ای برای تحقق اجرای طرح پارکبان در سطح شهر کرج وجود ندارد این در حالی است که این طرح در شورای تامین مصوب شده اما استانداری البرز و شهرداری کرج توجهی به آن ندارند در صورتی که اگر راه‌اندازی شود بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.