علوم پزشکی رفسنجان پذیرای ۴۰۰ دانشجوی جدیدالورود است

حمید حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از پذیرش ۹۰ نفر در رشته دکترای پزشکی و ۳۶ نفر در رشته دکترای دندانپزشکی در سال جاری در علوم پزشکی رفسنجان خبر داد و افزود: دو نفر در رشته دانشجوی دستیاری رشته بیهوشی و دو نفر نیز در رشته دستیاری رشته داخلی پذیرش شده اند.

وی ادامه داد: در رشته های کارشناسی ارشد نیز در مجموع ۶۰ نفر در رشته های آموزش بهداشت، اپیدمولوژی، فیزیولوژی، بیوشیمی، آناتومی، پرستاری سالمندان، پرستاری مراقبتهای ویژه و پرستاری داخلی جراحی به جمع دانشجویان ما اضافه شده اند.

حکیمی اظهار داشت: در رشته های کارشناسی، در کارشناسی اتاق عمل ۳۰ نفر، هوشبری ۲۶ نفر، رادیولوژی ۳۰ نفر، علوم آزمایشگاهی ۲۵ نفر، مامایی ۲۷ نفر، پرستاری ۲۶ نفر، بهداشت عمومی ۲۱ نفر و بهداشت محیط ۲۲ نفر به دانشجویان علوم پزشکی رفسنجان اضافه شده اند.

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تصریح کرد: در سال جاری برای نخستین بار سهمیه مازاد و بومی در رشته های پزشکی و دندانپزشکی به دانشگاه داده شد.

حکیمی تصریح کرد: ثبت نام دوره های کاردانی در بهمن ماه انجام خواهد گرفت که بر این اساس ۲۰ نفر در رشته کاردانی فوریتهای پزشکی، ۲۵ نفر در رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی، ۱۲۵ نفر در رشته کارشناسی ناپیوسته مامایی و ۲۵ نفر در رشته کارشناسی ناپیوسته هوشبری در علوم پزشکی رفسنجان پذیرش می شوند.