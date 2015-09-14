به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر دوشنبه در دیدار با قائم مقام سازمان دانش آموزی اظهار کرد: اگر قرار است در هر بخشی کاری انجام شود ابتدا باید به آن باور داشت.
وی با انتقاد از اینکه در حال حاضر بسیاری از مسئولان به باور کامل در مسئولیتهای خود نرسیدهاند، بیان کرد: بسیاری هنوز به حرفهایی که بیان میکنند، باور ندارد و لذا به لحاظ محتوایی خیلی عمیق با آنها برخورد نمیکنند.
آموزش و پرورش جزو ارکان اصلی هر جامعهای است
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی به اصالت خاص و نقش متفاوت برخی از سازمانها در جامعه اشاره کرد و گفت: باور من این است که آموزش و پرورش جزو ارکان اصلی هر جامعهای است.
حسینی تاکید کرد: اگر خیلی عمیقتر به مسائل و موضوعات مربوط به آموزش و پرورش توجه شود بسیاری از ناهنجاری موجود در جامعه را دیگر شاهد نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه در دانشگاه تنها شخصیت فرد مقاوم سازی و تقویت میشود، عنوان کرد: زمانی که یک نوجوان وارد دانشگاه میشود دیگر شخصیت او در مدرسه شکل گرفته و عملا شکل گیری اصلی شخصیت در مدرسه اتفاق میافتد.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی بر لزوم توجه ویژه به آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت: باید هم بزرگترین نقشها را به آموزش و پرورش داد و هم بزرگترین نقش را از آن خواست.
حسینی با تاکید بر اینکه بسیاری از خلاقیتها را باید در آموزش و پرورش جستجو کرد، بیان داشت: اگر بخواهیم خلاقیت را از راههای معمول و متعارف جستجو کنیم به طور حتم جواب نخواهد داد بنابراین باید فعالیت خلاقانه را به دانش آموزان آموزش داد.
آموزش و پرورش بزرگترین پایگاه برای فرهنگ سازی است
وی با انتقاد از اینکه متاسفانه در حال حاضر ظرفیت پذیرش جایگاه آموزش و پرورش را کمتر شاهد هستیم، افزود: بسیاری از دانش آموزان ایدهها و اعتقاداتی زیادی دارند که باید ظرفیت بیان آن فراهم شود.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: نباید توقع داشت که نوجوان موضوعی را که مطرح میکند بدون اشکال و ایراد باشد، مهم این است که این گفتمان را داشته باشد.
حسینی با بیان اینکه از این رو نیاز است تا در همه نگاهها، برخوردها، گفتمانها و مسئولیتها به نقش آموزش و پرورش توجه شود، عنوان کرد: چنانچه این نگاه بر جامعه حاکم شود گفتمان و رفتار ما نیز متفاوت با وضعیت موجود خواهد بود و آموزش و پرورش نیز میتواند حدودی از نقش خود را ایفا کند.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه پدافند غیر عامل، بیان داشت: بزرگترین پایگاه برای فرهنگ سازی در آموزش و پرورش است یعنی باید فرهنگ سازی پدافند غیر عامل را در آموزش و پرورش جستجو کرد.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی همچنین برای همکاری با آموزش و پروش و سازمان دانش آموزی در حد وسع استان اعلام آمادگی کرد.
نظر شما