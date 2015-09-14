اسکان روزانه حدود ۹۰۰۰ زائر خارجی در قم

عیسی رضایی در گفتگو با مهر با اشاره به حضور زائران ایرانی و خارجی به استان قم اظهار داشت: از این تعداد حدود ۷۰ درصد زائران خارجی از ملیتهای مختلف عراقی، خلیج فارسی، هند و پاکستان و اروپایی و مابقی زائران ایرانی هستند.
وی افزود: سالیانه به صورت میانگین دو میلیون و ۴۰۰ نفر وارد این استان میشود که در مناسبتهایی از جمله اعیاد و عزاداری ها تعداد زائران افزایش مییابد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان قم با بیان اینکه در طرح ساماندهی زائران عراقی روزانه دو هزار نفر از طریق پایانههای مسافربری وارد استان میشوند، گفت: این تعداد زائر توسط میانگین ۴۰ اتوبوس وارد قم میشوند.
وی ادامه داد: این زائران از ساعت ۲۳ شب تا هفت صبح روز بعد وارد پایانه مسافربری قم میشوند که توسط شرکت مجری و ادارات مستقر در پایانه ساماندهی شده و به سمت اسکانهای رسمی، مناطق گردشگری و تاریخی و اماکن مورد نیاز درمانی و بهداشتی هدایت میشوند.
رضایی اضافه کرد: طرح ساماندهی زائران عراقی توسط این اداره کل برنامه ریزی شده است لذا شرکت مجری به همراه نمایندگان نهادهای مختلف از جمله اماکن نیروی انتظامی، اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان، شهرداری و سایر نهادهای مربوطه در پایانه های مسافربری استان قم مستقر شدنده اند تا خدماتی شایسته به زائران ارایه کنند.
وی با بیان اینکه در استان قم بیش از ۴۰۰ واحد تأسیسات گردشگری وجود دارد گفت: ۵۰ واحد هتل و هتل آپارتمان، ۵۷ واحد مهمانپذیر، ۱۳۰ خانه مسافر و بقیه تاسیسات گردشگری شامل مجتمعهای بین راهی و گردشگری هستند که از زائران پذیرایی میکنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم افزود: از این رو در این استان ۹ هزار تخت وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه فعالیت مکانهای اسکان غیر مجاز مسافران نیز در استان در حال پیگیری است، گفت: با بررسی و پیگیری کارشناسان این اداره کل و گزارشهای مردمی موفق به شناسایی تعدادی از مکان اسکان غیر مجاز در این استان کردهایم که برای پلمب به اداره کل اماکن نیروی انتظامی اقدام شده است.
نظر شما