پرسپولیس ۲۹ شهریورماه میزبان ملوان است/ دیدار استقلال در ۱۳ آبان

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از شکست تیم فوتبال استقلال اهواز برابر کارا شیراز در ضربات پنالتی، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور را به شرح زیر اعلام کرد:
شنبه - ۲۸ شهریورماه
* کارا شیراز - سپاهان اصفهان، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه حافظیه شیراز
* راهآهن تهران - استقلال خوزستان، ساعت ۱۷، ورزشگاه شهدا شهر قدس
یکشنبه - ۲۹ شهریورماه
* سیاه جامگان مشهد - سایپا تهران، ساعت ۱۶، ورزشگاه ثامن مشهد
* صبای قم - تراکتورسازی تبریز، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
* پرسپولیس تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۸، ورزشگاه آزادی
دوشنبه - ۳۰ شهریورماه
* گسترش فولاد تبریز - ذوبآهن اصفهان ، ساعت ۱۶، ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد
چهارشنبه - ۱۳ آبانماه
* استقلال تهران - فولادخوزستان، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه آزادی تهران
تاریخ برگزاری دیدار پدیده مشهد - برنده نفت تهران با دیانای باقرشهر به علت حضور تیم نفت در مسابقات آسیایی متعاقبا اعلام میشود.
