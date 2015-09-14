۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۳۹

سخنگوی اوقاف طی پیامی ابراز کرد؛

خبر درگذشت پیشکسوت روابط عمومی ایران موجب غم واندوه فراوان شد

سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه به مناسبت درگذشت کاظم متولی پیشکسوت روابط عمومی ایران پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است:

بی تردید نقش تأثیرگذار استاد کاظم متولی در توسعه و پیشرفت روابط عمومی در کشورمان بر کسی پوشیده نیست، آن مرحوم از نخستین دانش آموختگان روابط عمومی در ایران عزیز بودند که با شور، عشق و علاقه وافر نزدیک به نیم قرن به پژوهش و تحقیق و تدریس در عرصه روابط عمومی و ارتباطات و تربیت دانشجویان و نوآموزان پرداختند و  عمر گرانمایه را صرف تعالی و توسعه دانش و هنر روابط عمومی در این مرز و بوم  کرد.

شایسته و بایسته است یاد و خاطره آن استاد فرزانه را همواره گرامی داشته و با نشر افکار و اندیشه های تعالی بخشش در روابط عمومی ها موجبات شادی روح آن مرحوم را فراهم نماییم.

 به نوبه خودم  درگذشت استاد کاظم متولی پیشکسوت روابط عمومی ایران را به جامعه روابط عمومی، استادان، صاحب نظران و دانشجویان و به ویژه خانواده آن استاد فرزانه تسلیت می گویم.

حسن ربیعی، مدیرکل حوزه، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه

