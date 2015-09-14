۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۰۱

رونمایی از آخرین اثر استاد پورعطایی در فرهنگسرای اندیشه

آخرین اثر موسیقایی زنده یاد غلامعلی پور عطایی نوازنده پیشکسوت منطقه خراسان جمعه ۲۷ شهریور ماه در فرهنگسرای اندیشه تهران رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین اثر موسیقایی زنده یاد استاد غلامعلی پور عطایی و گروه موسیقی «رادها» ساعت ۱۷:۳۰ جمعه ۲۷ شهریور در فرهنگسرای اندیشه تهران رونمایی خواهد شد.

 آلبوم موسیقی «آنِ دگر» آخرین اثر زنده یاد استاد غلامعلی پور عطایی است که با همکاری گروه موسیقی «رادها» روانه بازار موسیقی می شود. این اثر با روایتی از مرتضی و مجید یگانه راد و ساز و آواز زنده یاد استاد غلامعلی پور عطایی و آواز عبدالله ساورعلیا ارائه خواهد شد.

غلامعلی پورعطایی، نوازنده‌ دوتار و خواننده‌ آوازهای عاشقانه و عارفانه‌ خراسان بود که سال گذشته پس از تحمل یک دوره بیماری در سن ۷۳ سالگی از دنیا رفت.

علیرضا سعیدی

