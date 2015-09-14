به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری در جمع خبرنگاران افزود: برخی از صنایع دستی در استان به فراموشی رفته‌اند در تلاش هستیم با انجام آموزشهای لازم این رشته ها را احیاء کنیم.

وی بیان کرد: برندسازی و استانداردسازی از دیگر برنامه ها در بخش صنایع دستی استان است تا شاهد صدور صنایع دستی استان به نام دیگر استانها نباشیم.

باقری تاکید کرد: صادرات محصولات خاص استان با برند کهگیلویه و بویراحمد و به صورت استاندارد در بازارهای داخل و خارج ضروری است.

وی عنوان کرد: برندسازی پس از مراحلی مانند استانداردسازی و بهبافی است که می‌توان صنایع دستی استان را به کشور معرفی کند.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری از جذب سه میلیارد تومان اعتبار اشتغالزایی برای حوزه صنایع دستی خبرداد.

باقری افزود: این اعتبار در قالب تسهیلات و با هدف اشتغالزایی به هنرمندان صنایع دستی اعطا می شود.

وی بیان کرد: اشتغال در حوزه صنایع دستی بسیار کم هزینه تر، به صرفه تر و پایدارتر خواهد بود.