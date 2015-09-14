همایش تجلیل ازچهره های ماندگارایثار وشهادت دریاسوج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری استان، فتاح محمدی در ستاد گرامی داشت هفته دفاع مقدس با بیان اینکه، فرماندهان سرافراز دوران دفاع مقدس از سرمایه های اصلی کشور هستند، افزود: تکریم و تجلیل از اسطوره‌ های افتخار آفرین که هر کدام گنجینه ای از رشادت ها و یادگاران این دوران هستند در آخرین روز این هفته صورت می گیرد.

محمدی افزود: برای برگزاری خوب برنامه‌ های هفته دفاع مقدس، کمیته‌ های چهارگانه تبلیغات واطلاع ‌رسانی با محوریت صدا و سیمای مرکز استان، کمیته اجرایی و پشتیبانی با محوریت سپاه فتح، کمیته فرهنگی وهنری با محوریت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیته ورزش با محوریت ورزش و جوانان تشکیل و فعالیت می کنند.

معاون سیاسی وفرهنگی استانداری کهگیلویه وبویراحمد یادآور شد: هفته دفاع مقدس از۳۱ شهریور ماه آغاز می شود.

محمدی تصریح کرد: همچنین جشن بزرگ غدیرهم با محوریت شهرداری ها و امور صنفی در استان برگزار می شود.

وی ابراز داشت: همه در تلاشند تا فضای استان را با حضور مردمی در جشن غدیر تغییر داده و جشن پر بار و محله ای برگزار شود.

محمدی گفت: در تدارک هستیم تا از حجت الاسلام قرائتی هم دعوت شود تا در جشن بزرگ غدیر این استان شرکت نمایند.

وی تاکید کرد: بنیاد غدیر و همه دستگاه های اجرائی بخصوص فرهنگی استان تلاش کنند تا جشن بزرگ غدیر با مشارکت و حضور مردمی در همه نقاط استان و پربار برگزار شود.