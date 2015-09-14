۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۱۳

مرور افکار و آثار زنده‌یاد ایرج کریمی در پردیس چارسو

برنامه مرور افکار و آثار نوشتاری و سینمایی ایرج کریمی با عنوان «خِرَد، تغزل و مرگ» در پردیس سینمایی چارسو برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه ای که جمعه ۲۷ شهریور از ساعت ۲۰ در سالن شماره ۲ پردیس سینمایی چارسو برگزار می‌شود، بخش هایی از مقالات، کتاب ها، فیلم های محبوب و ساخته های زنده یاد ایرج کریمی منتقد و فیلمساز فقید نمایش و بازخوانی می‌شود.

در این برنامه که به قصد شناخت و درک اندیشه ها و آثار زنده‌یاد ایرج کریمی برپا می شود، امیر پوریا منتقد و مدرس سینما که همواره خود را متأثر از نگرش و تفکر ایرج کریمی می داند، شکلی تجربه نشده از برگزاری یادبود را ارائه خواهد داد.

در این برنامه گرایش های مختلف فکری و سلیقه ای و تحلیلی ایرج‌کریمی با ذکر و بازخوانی نمونه های مشخص و نمایش قسمت هایی از فیلم های محبوب او و همچنین ساخته های خودش، معرفی و بررسی خواهد شد و کوشش می شود وجوه دیگر او در زمینه هایی چون ادبیات، موسیقی و هنرهای تجسمی نیز معرفی شود.

همچنین در این جلسه، بخش هایی از نوشته های پرشمار ایرج‌ کریمی درباره بازیگری مطرح‌ و با نمایش سکانس هایی از فیلم های مورد اشاره او تکمیل خواهد شد.

علاقه‌مندان جهت حضور در این برنامه می توانند جمعه ۲۷ شهریور از ساعت ۲۰ به سالن شماره ۲ پردیس سینمایی چارسو به نشانی خیابان جمهوری، بعد از تقاطع حافظ، بازار چارسو، طبقه هفتم مراجعه کنند.

عطیه موذن

