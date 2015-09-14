تبیین جزئیات اجرایی بیمه دانش

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسین امید معاون اداری، مالی وزیر علوم با صدور بخشنامه‌ای جزئیات اجرایی بیمه دانش را تبیین کرد. بخش های این بخشنامه به شرح زیر است :

عقد قرارداد در قالب فرم قرارداد پیوست با شرکت خدمات بیمه ای پوشش آتیه نگر ایرانیان به نمایندگی مجتمع خدمات بیمه ای دکتر فاطمی امکان پذیر است.

صندوق رفاه دانشجویان پرداخت ۵۰ درصد از حق بیمه آتش سوزی خوابگاه های دانشگاه ها را متقبل می شود. دانشگاه هایی که فاقد خوابگاه هستند می توانند از مزایای این تسهیلات برای سایر ساختمان ها و فضاهای فیزیکی استفاده کنند.

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی می توانند تعهدات بیمه تکمیلی مورد نظر خود برای اعضای هیات علمی و کارکنان را از بین بسته های پیشنهادی الف به میزان ۴۵۰۰۰۰ ریال ، ب به میزان ۶۴۰۰۰۰ ریال و یا ج به میزان ۷۶۰۰۰۰ ریال انتخاب کنند.

سایر پوشش های بیمه ای شامل انواع بیمه های مسئولیت مدنی، آتش سوزی، بدنه و ثالث خودرو و ... نیز می تواند بر اساس جدول مورد تفاهم صندوق رفاه دانشجویان و شرکت بیمه ایران انجام شود.