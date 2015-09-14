۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۰۹

برنده فستیوال کتاب‌های کودکان توکیو در رادیو فرهنگ

برنامه «کتابک» رادیو فرهنگ سه شنبه ۲۴ شهریور آثار نادر ابراهیمی نویسنده و داستان نویس معاصر در حوزه کودک و نوجوان را معرفی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «کتابک» برنامه جدیدی از گروه کتاب رادیو فرهنگ است که به کتاب کودک و نوجوان اختصاص داده شده است. این برنامه که سه شنبه ها ساعت ۱۶ از رادیو فرهنگ پخش می شود در بخش های مختلفی از معرفی کتاب برای کودکان و نوجوانان گرفته تا خوانش کتاب های این حوزه تقدیم شنوندگان می شود.

آثار و زندگی نادر ابراهیمی داستان نویس معاصر که نویسنده کتاب «کلاغ ها» برنده جایزهٔ اول فستیوال کتاب‌های کودکان توکیو ژاپن در این برنامه بررسی و آثار این نویسنده در حوزه کودک و نوجوان معرفی می شود.

در بخش برایم کتاب بخوان بخشی از داستان «آبگوشت» از قصه های مجید نوشته هوشنگ مرادی کرمانی خوانده می شود.

در بخش «کارتون های ماندگار» صدای مجموعه کارتونی «شهر موشها ۱» برای شنوندگان پخش می شود.

 تهیه کننده برنامه کتابک مرتضی صداقتگو؛ کارشناس محتوایی عباس غفاری؛ کارشناسان برنامه آیه کیان پور و شیوا حمیدخانی و همچنین گوینده آن فاطمه حقیقت ناصری است.

