ترافيك يك مسئله اجتماعي است/ فرهنگ شهرنشيني بايد اصلاح شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، سيد هاشم بني هاشمي امروز در يازدهمين نشست ادواري كميسيونهاي معاونان فرهنگي و اجتماعي شهرداريهاي كلانشهرهاي كشور در مشهد ، ضمن تشريح برخي اولويتهاي فعاليت فرهنگي شهرداريها افزود: بسياري از مشكلات اجتماعي امروز ناشي از پايين بودن سطح فرهنگ شهرنشيني در شهرهاي بزرگ است.

وي مهاجرت بي رويه به كلانشهرها را به عنوان يك آفت اجتماعي ذكر كرد و افزود: اگر چه در شهرهاي بزرگ در جلوگيري از مهاجرت نمي توان موفق بود اما مي توان آنها را ساماندهي كرد و به آنان جهت داد.

بني هاشمي ادامه داد: امروز حاشيه نشين هاي ديروز تهران ، شهروندان آن شده اند و اين وضعيت در حال حاضر در مشهد نيز با همان مشكل سابق پايتخت وجود دارد.

شهردار مشهد گفت: در حالي كه متوسط توسعه و پيشرفت در مناطق مركزي شهر كه خاستگاه مسائل اصلي عمومي است حدود 4 تا 5 درصد است و متوسط رشد در حاشيه شهرها به 9 تا10 درصد رسيده است.

وي ، از اساتيد دانشگاهها ، پژوهشگران و محققان علوم اجتماعي خواست شهرداري را در ساماندهي و رفع معضل حاشيه نشيني در مشهد ياري كند.

بني هاشمي با اشاره به اهميت ورزش همگاني در سلامت عمومي و ساختن جامعه اي سالم ، گفت: امسال از فضاي ورزشي مدارس براي خانواده ها استفاده كرديم و به طور كلي ، ساماندهي ورزش مي تواند يكي از راهكارهاي فرهنگي كلانشهرها باشد.

وي ، مسئله ترافيك را اجتماعي دانست و افزود: اگر مردم رفتارهاي صحيح ترافيكي را بياموزند بسياري از مشكلات شهري حل مي شود.

شهردار مشهد توضيح داد: يكي از مشكلات ترافيكي كه به يك ناهنجاري مشهد تبديل شده ، اين است كه مردم در ايستگاههاي مشخص سوار و پياده نمي شوند.