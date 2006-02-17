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۲۸ بهمن ۱۳۸۴، ۹:۲۰

در نشست ادواري كميسيونهاي شهرداري هاي كلانشهرها عنوان شد:

ترافيك يك مسئله اجتماعي است/ فرهنگ شهرنشيني بايد اصلاح شود

ترافيك يك مسئله اجتماعي است/ فرهنگ شهرنشيني بايد اصلاح شود

شهردار مشهد بر لزوم ارتقاي فرهنگ شهروندي ، ساماندهي حاشيه نشيني ، توجه به ورزش همگاني ، برنامه ريزي براي بهره گيري بهينه از فرصتهاي مختلف فرهنگ سازي در شهرها و آموزش رفتارهاي صحيح ترافيكي به شهروندان در كلانشهرها تاكيد كرد.

به گزارش خبرنگار  اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، سيد هاشم بني هاشمي امروز در يازدهمين نشست ادواري كميسيونهاي معاونان فرهنگي و اجتماعي شهرداريهاي كلانشهرهاي كشور در مشهد ، ضمن تشريح برخي اولويتهاي فعاليت فرهنگي شهرداريها افزود: بسياري از مشكلات اجتماعي امروز ناشي از پايين بودن سطح فرهنگ شهرنشيني در شهرهاي بزرگ است.

 

وي مهاجرت بي رويه به كلانشهرها را به عنوان يك آفت اجتماعي ذكر كرد و افزود: اگر چه در شهرهاي بزرگ در جلوگيري از مهاجرت نمي توان موفق بود اما مي توان آنها را ساماندهي كرد و به آنان جهت داد.

 

بني هاشمي ادامه داد: امروز حاشيه نشين هاي ديروز تهران ، شهروندان آن شده اند و اين وضعيت در حال حاضر در مشهد نيز با همان مشكل سابق پايتخت وجود دارد.

 

شهردار مشهد گفت: در حالي كه متوسط توسعه و پيشرفت در مناطق مركزي شهر كه خاستگاه مسائل اصلي عمومي است حدود 4 تا 5 درصد است و متوسط رشد در حاشيه شهرها به 9 تا10 درصد رسيده است.

 

وي ، از اساتيد دانشگاهها ، پژوهشگران و محققان علوم اجتماعي خواست شهرداري را در ساماندهي و رفع معضل حاشيه نشيني در مشهد ياري كند.

 

بني هاشمي با اشاره به اهميت ورزش همگاني در سلامت عمومي و ساختن جامعه اي سالم ، گفت: امسال از فضاي ورزشي مدارس براي  خانواده ها استفاده كرديم و به طور كلي ، ساماندهي ورزش مي تواند يكي از راهكارهاي فرهنگي كلانشهرها باشد.

 

وي ، مسئله ترافيك را اجتماعي دانست و افزود: اگر مردم رفتارهاي صحيح ترافيكي را بياموزند بسياري از مشكلات شهري حل مي شود.

 

شهردار مشهد توضيح داد: يكي از مشكلات ترافيكي كه به يك ناهنجاري مشهد تبديل شده ، اين است كه مردم در ايستگاههاي مشخص سوار و پياده نمي شوند.

 

وي تاكيد كرد: اگر شهروند رفتار درست ندارد بايد از طرف افكار عمومي مورد اعتراض قرار بگيرد كه اين اعتراض در حال حاضر در مورد زباله ها صورت مي گيرد و همه شهروندان زباله هاي خود را در ساعت مشخص بيرون منزل مي گذراند.

 

 

 

کد مطلب 291543

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