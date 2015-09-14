جعفر قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مسابقات مهر ماه امسال در ارومیه و در سالن سه هزار نفری شهیدان آهندوست برگزار میشود افزود: مرحله آزاد این مسابقات به صورت دوره ای در گروههای سه نفره برگزار میشود و نفرات برتر هر گروه به مرحله نهایی راه مییابند.
وی با بیان اینکه مرحله نهایی به صورت حذفی برگزار میشود و ۱۴ نفر برتر مسابقات آزاد به دسته یک راه پیدا میکنند عنوان کرد: مسابقات دسته یک به صورت جدول دوره ای ۱۴ نفری برگزار میشود که نفرات اول تا یازدهم به دسته برتر و بقیه نفرات از دسته یک حذف میشوند.
قلی پور با اعلام اینکه رقابتهای آزاد از روز چهارشنبه هشت مهر و رقابتهای رده بندی دسته یک از روز پنجشنبه ۹ مهر آغاز میشود گفت: ارومیه از نظر امكانات سخت افزاری و بهره مندی از زمینهای خاكی استاندارد روباز غنی بوده و توانایی میزبانی مسابقات مهم و بین المللی این رشته را دارد.
وی ادامه داد: براساس اعلام فدراسیون تنیس روی میز استان اصفهان هشت نفر، خوزستان شش نفر، مازندران والبرز پنج نفر، استانهای فارس، گلستان، تهران، همدان چهار نفر، خراسان رضوی، قزوین، قم و آذربایجان غربی سه نفر و بقیه استانهای کشور دو نفر میتوانند به این مسابقات اعزام کنند.
