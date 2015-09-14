به گزارش خبرگزاری مهر، پس از بیانات مقام معظم رهبری درباره نقش و دخالت های دول غربی به خصوص آمریکا و انگلیس در همکاری با رژیم ستم‌شاهی، شبکه مستند سیما تصمیم گرفت پخش مستند خاطرات شفاهی حسین فردوست ارتشبد ارتش شاهنشاهی و رییس دفتر ویژه اطلاعات در دوران محمدرضا پهلوی را در ۱۱ قسمت آغاز کند.

این مجموعه در اواسط دهه ۶۰ ضبط شده و هدف آن آشنایی مخاطبان با ابعاد کمتر مطرح شده زندگی و پادشاهی محمدرضا پهلوی است و قسمت نخست آن امروز دوشنبه ۲۳ شهریور روی آنتن می رود.

قسمت دوم این مجموعه مربوط به وضعیت خانوادگی فردوست و پدر ارتشی او است. فردوست از حقوق ۴۷ تومانی خود ۳۰ تومان آن را برای خانواده اش حواله می کرده است.

او در این قسمت همچنین از سفر به لهستان سخن می گوید و خاطراتش در بندر انزلی با رضا شاه و روس ها را بازگو می کند. سفر به سوییس و آشنایی با تیمور تاش بخش دیگری از سخنان فردوست در این قسمت است.

«خاطرات شفاهی ارتشبد فردوست» در قالب مجموعه «سیمرغ» هر شب ساعت ۲۰:۳۰ روی آنتن شبکه مستند سیما می رود و قسمت دوم آن نیز فردا سه شنبه ۲۴ شهریور پخش می شود.