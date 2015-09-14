معرفی متون دو بخش جشنواره تئاتر مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی طرح ها و متون نمایشی دو بخش کودک - نوجوان و عروسکی پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت از سوی دبیرخانه جشنواره اعلام شد.

نظر به اینکه تنها ۴۰ اثر به این دو بخش ارسال شده است، دبیرخانه این جشنواره اعلام می دارد، گروه های متقاضی می توانند تا تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۳۹۴ لوح فشرده آثار خود را برای ارزیابی کیفی به ستاد برگزاری جشنواره واقع در میدان فردوسی، ابتدای خیابان شهید قرنی، روبه روی پمپ بنزین، بنیاد روایت ارسال کنند.



اسامی ۴۰ اثر متقاضی این دو بخش به شرح زیر است:



«زنگ خاطرات نرگس» / نویسنده حسین فدایی حسین/ کارگردان فرزاد لباسی/ همدان



«گلابی خورها» / نویسنده منوچهر اکبرلو / کارگردان مجید کیمیایی پور / اصفهان



«پروانه های نقاشی» / نویسنده عدالت فرزانه/ کارگردان کیوان باقلاچی/ اردبیل



«هیام» /نویسنده و کارگردان سمیرا یزدان پژو/ تهران



«یک گربه، یک ماهی» / نویسنده محسن عظیمی / کارگردانان پروانه چهارلنگ و علی ضامنی / گیلان



«وقتی جنگ تموم بشه برمیگردم» / نویسنده و کارگردان پژمان شاهوردی / بروجرد



«وقتی جنگ تموم بشه برمیگردم» / نویسنده پژمان شاهوردی / کارگردان حمید حمیدی / مرند



«طلسم زریانه» / نویسنده وکارگردان حسین چراغی/ شهرری



«دعای گل پری» / نویسنده و کارگردان راضیه ایرانی / مشهد



«دهکده طلایی» / نویسنده محمدرضا زندی/ کارگردان نعیم گودرزی، رسول سلیمانی /کرمانشاه



«رویای کاغذی» / نویسنده و کارگردان رضا فقیهی/کرمانشاه



«عروسک ها در میدان جنگ» /نویسنده علی فریدون/ کارگردان سمیرا یزدان پژو / تهران



«مرد عنکبوتی و قهرمان نخلستان» / نویسنده و کارگردان عاطفه حسینی سفیدان جدید / کرج



«عروسک ها در میدان جنگ» / نویسنده علی فریدونی/ کارگردان عباس نجاری/ جزیره کیش



«گل مین» / نویسنده مهدی شاهپری/ کارگردان علی بیگدلی/ کرج



«بخند سیندرلا!» / نویسنده مهدی شاهپیری/کارگردان رضا یونس فرد / اراک



«قالی مادر بزرگ» / نویسنده نسرین اسدی/ کارگردان فاطمه باغبانی /تهران



«بوسه برماه» / نویسنده و کارگردان داریوش علوی گیلانده / اردبیل



«سفر به ماه» / نویسنده و کارگردان سلیم باشکوه / تهران



«بی سیم» / نویسنده و کارگردان حامد چابک / فارس



«بازی» / نویسنده حسن حاجت پور/ کارگردان حسین اسدی/ جزیره خارک



«بازی»/ نویسنده حسن حاجت پور/ کارگردان مهران نعیمی اقدم/ کرج



«چرا نهنگ ترسید» / نویسنده حسن دولت آبادی / کارگردان فاطمه حسنی/ تهران



«یک دست صدا نداره» / نویسنده و کارگردان یونس صحرارو/کردستان



«ملکه مهربون و آقای ویزان» / نویسنده و کارگردان یونس صحرارو / کردستان



«آب در قاب» / نویسنده و کارگردان یونس صحرارو / کردستان



«کودک و کبوتر» / نویسندگان کیومرث قنبری آذر، سپیده دبیری / کارگردان نغمه رضایی/ تهران



«یک دقیقه» / نویسنده جعفر محیاری/ کارگردان میثم یوسفی/ تهران



«حسین قلی که لب نداشت» / نویسنده و کارگردان میثم عباسی/ تهران



«وقتی زنگ بخوره» / نویسنده جواد هاشمی/ کارگردان مهرنوش حسینی/ تهران



«آسیاب بچرخ» / نویسنده پروا ربیع زاده / کارگردان مهدی محجوب / شوشتر



«مقاومت و ایثار» / نویسنده و کارگردان مهدی محجوب / شوشتر



«جعبه ای پر از پروانه» / نویسنده و کارگردان معصومه رضایی/ تهران



«قاصدک» / نویسنده علیرضا اسدی / کارگردان مریم میرانوری / مشهد



«تولد یک پروانه» / نویسنده و کارگردان مریم فهیم پور/ اهواز



«راز پروانه» / نویسنده و کارگردان آرزو مهری/ اردبیل



«باهم باشیم» / نویسنده و کارگردان محمد صمدی/ کردستان



«پرواز ماهی ها» / نویسنده و کارگردان محبوبه پاداش / مشهد



«به دنبال قهرمان» / نویسنده و کارگردان کیوان اقبالی گوران / کرج



«گردن کلفته و سرباز قهرمان» / نویسنده و کارگردان کوروش نیک پیام / اصفهان

این دو بخش به صورت غیررقابتی برگزار شده و در ضمن ارائه مجوز از نمایشنامه نویس الزامی است.

پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و بنیاد فرهنگی روایت به دبیری حسین پارسایی در قالب رپرتوار آثار منتخب سراسر کشور از ۳۱ شهریور تا هفتم آذرماه ۹۴ برگزار خواهد شد.