رفتار انسان موثرتر از گفتار وی است/خودکنترلی ابزاری در برابر آسیب

به گزارش خبرنگار مهر، مجاهد بنی عامریان ظهر دوشنبه در ستاد احیا امربهمعروف و نهی از منکر شهرستان همدان بابیان اینکه دین اسلام دین همه خوبیهاست، عنوان کرد: تمام مسائل اجتماعی، سیاسی، خانوادگی و تربیتی در دین اسلام اشاره شده و نباید در این مسائل کمبود وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه همه باید دعوتکننده به کارهای نیک باشند، گفت: وقتی فردی دیگری را به امر معروفی دعوت میکند خود نیز باید به آن راه باشد و نباید تنها در نقش دعوتکننده ظاهر شود.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار همدان با افزودن این نکته که مسئولان نیز باید در این راه قرار گیرند و خود به معروف عمل و از منکر دوری کنند، ادامه داد: برای ترویج هر حرکتی رفتارهای انسان تأثیرگذارتر از گفتار وی است.
بنی عامریان به خودکنترلی بهعنوان مهمترین ابزار در رفتار انسانها اشاره کرد و گفت: خودکنترلی در افراد میتواند ابزاری مناسب در مقابل آسیبهای مختلف باشد و از طرفی تلنگری به فطرت انسانها نیز هست.
وی بابیان اینکه برنامهریزیها بهمنظور ترویج فرهنگ امربهمعروف و نهی از منکر باید مداوم باشد، ادامه داد: تشکیل اتاق فکری که برنامهها را نقد و بررسی و نتیجه را ابلاغ کند ضروری به نظر میرسد.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار همدان در ادامه سخنان خود با اشاره به وجود بیش از ۲۰۰ تعریف داخلی و خارجی برای فرهنگ، افزود: فرهنگ همان چیزی است که مردم با آن زندگی میکنند و اگر رفتاری بهاشتباه وارد زندگی روزمره مردم شود و تذکری داده نشود عادی میشود.
معاون پرورشی و تربیتبدنی آموزشوپرورش ناحیه دو همدان نیز با اشاره به تشکیل ۱۹۰ شورای امربهمعروف و نهی از منکر با حضور ۱۴۰۰ دانشآموز با عنوان «انجمن یادآوران»، گفت: اعزام دو هزار و ۵۰۰ دانشآموز دوره دوم متوسطه به مناطق جنگی در قالب راهیان نور از هشتم مهرماه صورت خواهد گرفت.
عباس بهاری با افزودن این مطلب که در قرآن نیز قبل از اشاره به امربهمعروف به برپاداشتن نماز اشارهشده است، بیان کرد: نماز تأثیر بسیاری در رفتار انسانها دارد.
وی به تناقضات فرهنگی که در جامعه موجب دوگانگی رفتار در جوانان میشود اشاره و عنوان کرد: طرح مهندسی فرهنگی که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره داشتهاند چه در سطح ملی و چه دربرش محلی باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد.
نظر شما