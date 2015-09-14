به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت ترافیکی در محورهای برون شهری نشان میدهد که در استان تهران محور قم - تهران عوارضی، پاکدشت - تهران و عوارضی تهران - قم با ترافیک سنگین و فشم - تهران و تهران - پاکدشت با ترافیک نیمه سنگین روبرو است.
همچنین در استان مازندران گزنک - پلور و ساری - قائمشهر با ترافیک نیمه سنگین و مرزن آباد - کرج و کرج - مرزن آباد با ترافیک سنگین مواجه است. در البرز محورهای کرج-چالوس(سد کرج)، چالوس-کرج(سد کرج)، آزادراه کرج - قزوین (گلشهر)، آزادراه کرج - تهران پل کلاک و آزادراه قزوین - کرج (گلشهر) ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.
کاهش ۴.۱ درصدی تردد در ۲۴ ساعت گذشته
بر اساس اطلاعات دوربینهای نظارت تصویری و سامانههای هوشمند تردد شمار برخط در حال حاضر به استثنای جادههای مسدود و دارای محدودیت ترافیکی ذکر شده در این گزارش، بقیه محورهای مواصلاتی باز و تردد در آنها به روال عادی در جریان است.
کل تردد ثبت شده در شبانهروز گذشته براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۵۸۴ ترددشمار فعال در محورهای برونشهری، نسبت به روز قبل ۴.۱ درصد کاهش را نشان میدهد؛ در همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راهها ۱۸ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت پذیرفته که هموطنان با آگاهی از این موضوع میتوانند ساعات مناسبتری را برای کنند.
پرترددترین جادههای کشور در ۲۴ ساعت گذشته
آزادراه کرج-تهران، آزادراه تهران-کرج، آزادراه کرج-قزوین، آزادراه قزوین-کرج، آزادراه تهران-قم، آزادراه قم-تهران، آزادراه ساوه-تهران، آزادراه تهران-ساوه، مسیر پاکدشت-تهران و تهران-پاکدشت، محورهای تهران-شهریار و شهریار-تهران، محور ماهدشت-کرج و مسیر ایلخچی-تبریز.
محدودیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جادهای در آزادراه تهران-کرج-قزوین
آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین (باند جنوبی) مقطع واقع در استان البرز تا ۲۴ شهریور روزهای شنبه تا سهشنبه هر هفته از ساعت ۹ الی ۱۵ به غیر از روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و روز ۲۰ مرداد به دلیل اجرای عملیات درزگیری و روکش آسفالت، حدفاصل پل حصارک تا تیر ۲۰۰ تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام میشود.
آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین (باند شمالی) مقطع واقع در استان البرز تا ۲۴ شهریور روزهای شنبه تا سهشنبه هر هفته از ساعت ۲۳:۳۰ تا ۴:۳۰ به غیر از روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و روز ۲۰ مرداد به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، حدفاصل تیر ۲۰۰ تا پل حصارک تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام میشود.
محدودیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جادهای
آزادراه تهران ـ قم تا روز ۳۱ شهریورماه ۹۴ روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۸ الی ۱۸ به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و بعد از ظهر روز سه شنبه به دلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی حدفاصل پل نعلبندان تا عوارضی تهران، تردد با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) همزمان با اجرای عملیات، انجام میشود.
در آزادراه تهران ـ قم و بالعکس تا پایان سال ۹۴ تردد هرگونه وانت بار، حدفاصل پل شهید کاظمی (آزادگان) تا خروجی حسنآباد و بالعکس ممنوع است؛ تردد از محورهای قدیم تهران-قم و احمدآباد مستوفی انجام میشود.
ممنوعیت تردد به تفکیک یا اولویت وسایل نقلیه
در محور کرمان ـ راین ـ حسین آباد ـ جیرفت (ساردوئیه ـ جیرفت)، واقع در استان کرمان به دلیل مداخله با ترافیک شهری و تردد در جاذبههای گردشگری و عبور ۲۳ کیلومتری از مسیر فرعی، تردد خودروهای سنگین و حاملان فرآوردههای نفتی ممنوع و مسیر جایگزین محور ترانزیت کرمان ـ دهبکری ـ جیرفت معرفی میشود؛ تردد وسایل نقلیه سواری در محور فوق بلامانع است.
ممنوعیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جادهای
آزادراه تبریز ـ زنجان (باند شمالی اتوبان شهید کسایی) واقع در استان آذربایجان شرقی تا ۱۰ مهرماه ۹۴ ساعت ۷ الی ۱۸ به دلیل اجرای عملیات لکهگیری حدفاصل کیلومتر ۱۰۰+۰ تا ۰۰+۲۱، انسداد یک خط عبوری تردد با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت احتیاط انجام میشود.
محور خرم آباد-کوهدشت واقع در استان لرستان از مورخ ۳۰ شهریور لغایت ۳۰ شهریورماه ۹۴ ساعت ۸ تا ۱۲ به دلیل اجرای عملیات ریزشبرداری حدفاصل کیلومتر ۶۰۰+۳۴ تا ۱۰۰+۳۵ مسدود بوده و محور فاقد مسیر جایگزین است.
در محور هراز تونل جدید گردنه امامزاده هاشم واقع در استانهای تهران و مازندران از پنجم مهر تا ۳۰ مهرماه ۹۴ به دلیل اجرای عملیات کارگاهی و ایمنسازی تونل مسدود و تردد به صورت رفت و برگشت از گردنه امامزاده هاشم و محورهای فیروزکوه و کندوان انجام میشود.
محور میانه-زنجان واقع در استان آذربایجان شرقی تا ۲۹ شهریور ۹۴ ساعت ۷ الی ۲۰:۲۰ بهدلیل اجرای عملیات سرامیک دیواره تونل حدفاصل کیلومتر ۱۰ تا ۱۱ مسدود و تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط از کنارگذر تونل انجام میشود.
بزرگراه تهران ـ فیروزکوه واقع در استان تهران روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۸ الی ۱۸ به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حدفاصل آبسرد تا پل شلمبه تردد با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) همزمان با اجرای عملیات، انجام میشود.
محور هراز روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۸ الی ۱۸ به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، بعد از ظهر روز سهشنبه و ایام تعطیلات رسمی به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حدفاصل شهر آبعلی تا رستوران مرمر تردد با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) همزمان با اجرای عملیات، انجام میشود.
محور مشهد - چناران واقع در استان خراسان رضوی تا روز ۳۰ شهریور ۹۴ ساعت ۷ الی ۱۹ به دلیل اجرای عملیات درزگیری و لکهگیری حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۳۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط از جاده دسترسی احداثی انجام میشود.
در محور قدیم مشهد - باغچه واقع دراستان خراسان رضوی از مورخ ۲۵ تیر لغایت ۳۱ شهریور ۹۴ ساعت ۷ تا ۱۷ به دلیل اجرای عملیات جدولگذاری حدفاصل کیلومتر صفر تا ۳ تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام میشود.
آزادراه تبریز-زنجان واقع در استان آذربایجان شرقی تا روز ۱۳ آبان ماه ۹۴ ساعت ۸ الی ۱۸ بهدلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۱۰۰ تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت احتیاط انجام میشود.
مسافران میتوانند برای دریافت اطلاعات تفصیلی راهها و خلاصه آخرین وضعیت جادهها، عدد ۱۴۱ را به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پیامک کنند.
