مناظره ها و میزگردهای تلویزیونی نقش موثری در توسعه لرستان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر دوشنبه در مراسم کلنگ زنی استودیوی بام خرم آباد و ایستگاه فرستنده تلویزیونی صدا و سیمای مرکز لرستان با بیان اینکه این اتاق شیشه ای می تواند تبدیل به یک اتاق برای کنترل سرعت توسعه استان شود، اظهار داشت: می توانیم از این طریق ظرفیت ها و پتانسیل های استان را به مردم معرفی کنیم چراکه معرفی ظرفیت ها و کم رنگ کردن سیاه نمایی ها و موانع در توسعه استان نقش بسزایی دارد.

وی با بیان اینکه پرسنل صدا و سیمای مرکز لرستان دلسوز، پای کار و متعصب عقلانی هستند، عنوان کرد: تولید ثروت لازمه حرکت رو به جلوی استان است که کار بخش خصوصی بوده و باید ظرفیت هارا به بخش خصوصی معرفی کنیم.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه لرستان استان ثروتمندی بوده و از ۱۰ درصد این ظرفیت ها نیز استفاده نکرده است، ادامه داد: مناظره ها و نقطه نظرات نخبگان نقش بسزایی در توسعه استان دارد.

بازوند با بیان اینکه چند میزگرد در کاستن آتش سوزی های استان نقش موثر داشتند، تصریح کرد: بام لرستان حدود ۸۰۰ هکتار است که متاسفانه شورای عالی منابع طبیعی و جنگل های کشور مصوب کرده که به طور کامل تحت پوشش جنگل ها باشد و نمی توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال صحبت برای آزادسازی ۲۰۰ هکتار از بام خرم آباد برای واگذاری به بخش خصوصی هستیم، افزود: بام هزینه های زیادی داشته و سالانه ۲.۵ تا سه میلیارد تومان برای آبیاری این منطقه هزینه می شود.

استاندار لرستان با بیان اینکه عملیات اجرایی ساخت یک هتل بین المللی با برنامه ورزشی و زمین چمن توسط بنیاد مستضعفان در بام آعاز شده است، خاطرنشان کرد: استانداری لرستان تنها استانداری بوده که ۳۶ سال پس از انقلاب یک ساختمان دارد.

بازوند ادامه داد: عملیات اجرایی ساخت یک ساختمان ۱۰ طبقه در بام آغاز شده و پیمانکار آن انتخاب شده و ساختمان قبلی به دانشکده دندانپزشکی واگذار شده است.