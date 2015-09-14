احیاء و صیانت از سرمایه های فرهنگی کارکرد مهم شبکه های استانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رمضان موسوی مقدم ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فرهنگ، آداب و رسوم، حفظ و صیانت از داشته های فرهنگی و پرداختن به موضوعاتی که بین اقوام و قبیله ها مشترک هستند مهمترین مولفه های همبستگی ملی است.

وی احیا و صیانت از داشته های فرهنگی را مهمترین کارکرد شبکه های استانی و محلی دانست و عنوان کرد: شبکه های استانی در تقویت همبستگی ملی نقش بی بدیلی داشته و باید تمام اقوام و قومیت ها را با داشته های فرهنگی و سرمایه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی شان در کنار هم قرار دهند.

آغاز برنامه ریزی دقیق صدا و سیما برای انتخابات

معاون امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیمای کشور با بیان اینکه سیستم TS۳ افتتاح شده و روی آن HD نصب شده که امشب قابل دریافت خواهد بود، ادامه داد: سیستم TS۳ ظرفیتی را به وجود می آورد که تعداد شبکه های دیجیتالی ما از ۲۰ به ۳۰ شبکه قابل افزایش خواهند بود.

حجت الاسلام موسوی مقدم در پاسخ به خبرنگار مهر در رابطه با نقش رسانه ملی در انتخابات نیز گفت: صدا و سیما نقش بی بدیلی در سالم سازی، تبلیغ، تبیین و تشویق مردم در همه بخشهای حوزه انتخابات دارد.

وی مشترک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را ویژگی انتخابات امسال دانست و افزود: این رسالت رسانه را سنگین تر می کند باید برنامه ریز و دقیقی انجام شود که این کار صورت گرفته و به تدریج فعالیت ها آغاز خواهند شد.