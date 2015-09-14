لزوم توجه به حفظ کرامت انسانی در بازنگری طرح جامع حمل و نقل

به گزارش خبرگزاری مهر،محسن سرخو، رئیس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در جلسه این کمیته که به موضوع بازنگری طرح جامع حمل و نقل شهر تهران اختصاص داشت، گفت: باید به گونه ای طرح جامع حمل و نقل تدوین شود که در افق در نظر گرفته شده، تمامی مواردی که ممکن است شان و کرامت انسانی را خدشه دارد کند از بین برود.

وی به موضوع تاکسی های خطی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۴۵ زمانی که تاکسی ها در شهر تهران وارد شدند تنها به جابه جایی مسافران به صورت گردشی اختصاص داشتند که متاسفانه پس از سه سال، سیاست غلط تاکسی های خطی با ۵ مسافر برنامه ریزی و اجرا شد.

رئیس کمیته حمل و نقل با بیان اینکه متاسفانه این سیاست غلط ادامه داشت تا اینکه در سالهای اخیر تعداد مسافران تاکسی ها به ۴ نفر کاهش داده شد، اظهار داشت: باید در برنامه ریزی ها شیوه‌هایی اندیشیده شود تا در افق طرح مواردی اینگونه که کرامت انسانی را خدشه دار می کند حذف شود.

سرخو تاکید کرد: باید به گونه ای عمل شود که در طول اجرای برنامه استفاده از تاکسی ها تنها به صورت استاندارد انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم انجام مطالعات جدید در خصوص پیاده راهها در شهر تهران تاکید کرد و گفت: پیاده راهها بیشتر کاربری تفریحی داشته و با توجه به اینکه مطالعات انجام شده تا حدودی قدیمی است باید این مطالعات تجدید شود.

رئیس کمیته حمل و نقل در ادامه با تاکید بر اینکه مدیریت شهری باید سهم خود در حمل و نقل با هدف حفظ کرامات انسانی به بهترین شیوه انجام دهد، گفت: یکی از موضوعاتی که باید توجه ویژه ای به آن شود بستن بخشی از خیابان ها است چرا که با این کار عملا اقتصاد بخشی از خیابان از بین می رود و این گونه موضوعات باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

سرخو همچنین به آلودگی هوای شهر تهران اشاره کرد و اظهار داشت: آسیب های ناشی از آلودگی هوا در شهر بسیار زیاد است و باید به شیوه ایی برنامه ریزی شود که تمام خودروهای دیزلی که در شهر حرکت می کنند مجهز به سیستم فیلتر جذب دوده شده و یا از سوخت پاک استفاده کنند.

وی اظهار داشت: شهرداری تهران نیز باید در این خصوص به گونه ای عمل کند که تمامی اتوبوس ها در افق طرح یا با استفاده از انرژی های پاک حرکت کنند و یا مجهز به فیلتر جذب دوده شوند.

رئیس کمیته حمل و نقل در ادامه به تعداد اتوبوس ها در افق طرح اشاره کرد و گفت: هم اکنون در برخی از خطوط تعداد اتوبوس ها کم است ضمن اینکه برخی از شهرک های اطراف نیز خط اتوبوسرانی ندارند و با توجه به اینکه جمعیت شهر تا ۷ سال آینده تغییر می کند باید بررسی مجددی برای تعداد اتوبوس ها صورت گیرد.

سرخو در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تسهیل دسترسی حمل و نقل عمومی برای افراد ناتوان جسمی حرکتی تاکید کرد.