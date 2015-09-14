علمای اسلام به دانش روز آشنا باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، ظهر دوشنبه، در همایش فصلی مدیران، رابطان و ناظران مدارس علوم دینی اهل سنت گلستان، به سرعت ارتباطات در عصر حاضر اشاره کرد و گفت: در گذشته اینقدر جوامع به هم نزدیک نبودند و مردم از هم خبر نداشتند، اما اکنون سرعت اطلاع رسانی به گونه ای افزایش یافته است که در لحظه دنیا متوجه اتفاقات رخ داده در سراسر جهان می شوند.

وی با بیان این که دنیا مانند یک کف دست است، گفت: آن ها که می خواهند ما را زیر پرچم خود نگه دارند به راحتی توسط ابزارهای رسانه ای فکر ما را می خوانند و حتی می دانند در مجالس ما چه می گذرد.

امام جمعه گرگان در ادامه به برخورد قاطع پیامبر با مشرکین اشاره کرد و گفت: پیامبر اسلام(ص) در یکی از سفرهای عمره خود زیر نظر مشرکین بود و به همین دلیل مقابل آن ها با برخوردهای قاطعانه رفتار می کرد زیرا تحت نظر بود، علمای اسلام هم باید بدانند که زیر نظر هستند و رفتار و گفتار آن ها رصد می شود.

وی با تاکید بر این که دنیا باید بداند ما از نظر فکری به روز هستیم، ادامه داد: دشمن میدان فکری ما را رصد می کند لذا باید علم خود را به روز نگه داریم و با دانش روز آشنا باشیم.

وی با بیان این که شرایط امروز علما با گذشته متفاوت است، خاطرنشان کرد: دشمن تلاش می کند تا جوانان ما را از دامن ما برباید، در این شرایط باید دامن علما برای جوانان باز باشد و از نظر فکری و دینی آن ها را اقناع کنیم، آن ها را نباید پس بزنیم، همانند پیغمبر(ص) که پای صحبت همه موافقان و مخالفان می نشست و به حرف آن ها گوش می داد.

آیت الله نورمفیدی، بر لزوم پاسخگو بودن علما تاکید کرد و افزود: به فکر نسل جوان باشید و بررسی کنید آیا کتب درسی ما می تواند پاسخگوی سوالات و نیازهای نسل جوان باشد یا خیر.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق در بین علما اظهار کرد: اگر روحانیت خلافی انجام دهند، گناه آن ها بزرگتر است.

وی تصریح کرد: تکبر و خودخواهی گناه است و اگر ما علما که لباس تبلیغ دین پیامبر(ص) را بر تن داریم این نوع رفتار را انجام دهیم بدتر است.