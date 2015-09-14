به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجتبی علوی فاضل گفت: کلیه پذیرفتهشدگان دکتری پژوهش محور که در کارنامه آنها ذخیره عنوان شده، باید در موعد مقرر ثبت نام، در واحد دانشگاهی مربوطه حضور یافته و اعلام آمادگی خود را مبنی بر ثبت نام اعلام کنند.
معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: ثبت نام ذخیرههای دورههای دکتری پژوهش محور در صورتی انجام میگیرد که ظرفیت در واحد مورد نظر وجود داشته باشد. لذا پذیرش ذخیرهها منوط به ظرفیت در واحدهای مربوطه است.
وی در پایان افزود: این دسته از داوطلبان لازم است در موعد مقرر جهت تکمیل فرم حضور، اقدام کرده تا امکان بررسی آن باشد.
