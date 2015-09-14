۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۴۴

چهارمین شماره از مجله «صنایع فرهنگی» منتشر شد

چهارمین شماره از مجله صنایع فرهنگی مهر، امروز بیست و سوم شهریورماه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید مجله صنایع فرهنگی مهر، حاوی بخش‌های متنوعی پیرامون صنایع فرهنگی منتشر شد.

بخش ویژه مطالب این شماره به عروسک‌های محلی اختصاص دارد و مطالبی چون «سهم تولید داخل از بازار بازی کودکان ایرانی کمتر از ۱۰ درصد است» و «سومین دورخیز داراوسارا برای محبوبیت» را در این بخش می‌توانید مطالعه کنید. 

قسمت دیگری از این شماره مجله صنایع فرهنگی هم به بازی‌های رایانه‌ای اختصاص یافته که شامل مطالب متنوعی از تازه‌های عرضه بازی‌سازی ایران و جهان می‌شود.

صنایع دستی، بخش دیگری از چهارمین شماره از مجله صنایع فرهنگی مهر است. 

شماره چهارم نشریه صنایع فرهنگی مهر را اینجا دریافت کنید.

