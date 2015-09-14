صدا و سیما اثرگذارترین دستگاه برای ترویج فرهنگ دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم آقامحمدی ظهر دوشنبه در مراسم کلنگ زنی استودیوی بام خرم آباد و ایستگاه فرستنده تلویزیونی صدا و سیمای مرکز لرستان با بیان اینکه صدا و سیما متعلق به نظام مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران است، اظهار داشت: از لحاظ مالی بخش زیادی از فعالیت های صدا و سیما به عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده و در بخش اجرا نیز برعهده دولتی ها است.

وی با بیان اینکه صدا و سیما اثرگذارترین دستگاه در راستای ساماندهی افکار عمومی و توزیع و ترویج فرهنگ دینی است، عنوان کرد: در رسانه باید از افکار و افراد سالم به نحو عادلانه و مطلوب در راستای ترویج معروف و جلوگیری از منکر و تعالی جامعه استفاده شود.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اهمیت وجود اتاق فکر در صدا و سیما برای رصد و بیان مسائل بیش از هرجای دیگر ضروری است، ادامه داد: ایرادی ندارد معایب مسئولان بیان شده و مناظره برگزار شود.

آقامحمدی با بیان اینکه باید اطلاع رسانی درست و شفاف به افکار عمومی انجام شود، تصریح کرد: با عوض شدن دولت ها باید کار مفید گذشتگان بیان شود و خوبی های گذشتگان را نیز بیان کنیم.

وی با اشاره به اینکه در برخی از سایت ها افراد به دنبال ساختن نقطه ضعف هستند، افزود: موارد منفی فردی نباید رسانه ای شده و به عنوان فرهنگ لرستان بیان شود.