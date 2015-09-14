به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آذربایجانی ظهر دوشنبه در بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزش شورای اسلامی شهر از سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری، تقویت روحیه ورزشکاری در بین عموم مردم اصفهان را یکی از اولویتهای شورای اسلامی شهر اصفهان در دوره چهارم دانست، اظهار داشت: از این رو ورزش در منشور شورای چهارم به صورت ویژه دیده شده است.
وی با اشاره به تخصیص اعتبارات مناسب به ورزش در شهرداری اصفهان طی دو سال گذشته بیان داشت: در این راستا شورای اسلامی شهر اصفهان به ورزش حوزه بانوان نیز توجه ویژهای داشته است.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزش شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه با وجود تاکیدات زیاد در خصوص توجه به ورزش در شهرداری اصفهان به این حوزه ظلم شده است، افزود: نتوانستهایم از نظر کمی ورزش شهرداری را طی ۲ سال گذشته ارتقا دهیم و این یک ضعف است.
وی با اشاره به تصویب اساسنامه سازمان ورزش شهرداری اصفهان نیز بیان داشت: باید توجه داشته باشیم که بر مبنای این اساسنامه توسعه ورزش همگانی در دستور کار قرار گیرد.
آذربایجانی تعریف شاخصهای کمی برای فعالیتهای فرهنگی و ورزشی در شهرداری را امری مهم خواند و گفت: ما برای ارزیابی کمی فعالیتهای صورت گرفته در حوزه فرهنگی و ورزشی دچار مشکل هستیم و با تدوین برنامهریزی لازم باید این مشکلات رفع شود.
وی با تاکید بر اینکه ردیف بودجه ورزش در مناطق و ردیفهای متمرکز باید احصاء شود، ادامه داد: سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری یک سازمان ورزشی تخصصی است و وجود نگاه علمی به فعالیتهای این سازمان بسیار مهم است.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزش شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه نقشه راه در برنامههای کوتاهمدت بسیار مهم است، افزود: باید برای برنامهها و فعالیتهای سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری یک نقشه راه کوتاه مدت تهیه شود.
وی با اشاره به اینکه شأنیت سازمانی سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری باید ارتقا یابد، گفت: استانداردهای ورزشی در پروژههای ورزشی رعایت نمیشود و باید پیوستهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی برای پروژههای ورزشی دیده شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزش شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه استانداردهای ورزشی باید برای پروژههای ورزشی رعایت شود، اظهار کرد: بازدیدهای سرزده شورای شهر از اماکن فرهنگی، ورزشی در راستای بودجهریزی و توجه به این اماکن تاثیرگذار است.
