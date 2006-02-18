سرانه فرهنگي دانشگاه هاي علوم پزشكي 25 درصد افزايش يافت

دكتر "عباس مسجدي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد با اشاره به تغييرات سرانه فرهنگي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور افزود: سعي خواهيم كرد اين ميزان را در سال 85 به 50 هزار تومان افزايش دهيم.
سرپرست دفتر امور فرهنگي و رفاهي دانشجويان وزارت بهداشت گفت: اكنون در راستاي اين سياست موفق شده ايم معادل 25 تا 30 درصد سرانه فرهنگي دانشگاه ها را افزايش دهيم و به 13 هزار تومان برسانيم.
وي در ادامه با بيان اينكه بررسي و تقويت تشكل هاي دانشجويي و دانشگاهي جزيي از زير مجموعه سرانه فرهنگي به شمار مي آيد، گفت: هنوز اعتبار خاص و ويژه اي براي حمايت و تقويت تشكل هاي دانشجويي اختصاص نيافته است ولي اين نكته حائز اهميت است كه تشكل هاي دانشجويي در خور شأن بازنگري شوند و بتوانند دانشجويان بيشتري جذب كنند.
"مسجدي" افزود: كارجديدي كه در اين حيطه انجام شده است ايجاد كانون هاي انديشه دانشجويي با عنوان اتاق هاي فكر است كه هم اكنون در دانشگاه هاي تهران راه اندازي شده است. نخبگان علمي و هسته هاي پژوهشي دانشگاه ها كه به عنوان سرمايه هاي كشور هستند بر روي مسائل مختلف علمي بحث و بررسي مي كنند تا در جهت توليد علم و راهكارهاي جديد قدم بردارند.
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