سرانه فرهنگي دانشگاه هاي علوم پزشكي 25 درصد افزايش يافت

دكتر "عباس مسجدي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد با اشاره به تغييرات سرانه فرهنگي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور افزود: سعي خواهيم كرد اين ميزان را در سال 85 به 50 هزار تومان افزايش دهيم.





سرپرست دفتر امور فرهنگي و رفاهي دانشجويان وزارت بهداشت گفت: اكنون در راستاي اين سياست موفق شده ايم معادل 25 تا 30 درصد سرانه فرهنگي دانشگاه ها را افزايش دهيم و به 13 هزار تومان برسانيم.

وي در ادامه با بيان اينكه بررسي و تقويت تشكل هاي دانشجويي و دانشگاهي جزيي از زير مجموعه سرانه فرهنگي به شمار مي آيد، گفت: هنوز اعتبار خاص و ويژه اي براي حمايت و تقويت تشكل هاي دانشجويي اختصاص نيافته است ولي اين نكته حائز اهميت است كه تشكل هاي دانشجويي در خور شأن بازنگري شوند و بتوانند دانشجويان بيشتري جذب كنند.