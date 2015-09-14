​قایقرانی مبارزه با زمان است/ با نفر اول جهان سه ثانیه فاصله دارم

به گزارش خبرگزاری مهر، ​برای اولین بار است که ورزش جانبازان و معلولان ایران نماینده ای در رقابتهای قایقرانی پارالمپیک خواهد داشت. شهلا بهروزی اولین بانوی ملی پوش و اولین فردی است که در این رشته موفق به کسب سهمیه شده است.

وی در رقابتهای پارالمپیک ۲۰۱۶، در رشته جدید پاراکانو که اولین دوره برگزاری آن در پارالمپیک برزیل خواهد بود، حضور می یابد.

بهروزی راد، اهل کرمانشاه است و فعالیت هایش در ورزش جانبازان و معلولان را از سال ۸۵ با رشته دو و میدانی ماده پرتاب دیسک، آغاز کرد و تا سال ۹۰ در این رشته فعال بود.

بانوی ملی پوش تیم قایقرانی در خصوص روی آوردنش به این رشته می گوید: در یکی از جلسات تمرینی متوجه شدم که قرار است برای فعالیت در رشته قایقرانی تست گرفته بشود. ما ۱۲ ورزشکار از کرمانشاه بودیم که در این تست شرکت کردیم و تنها دو نفر می توانستند انتخاب شوند و من با کسب رتبه یک در این تست، رسما وارد رشته قایقرانی شدم.

وی در ادامه افزود: در همان سال مسابقاتی به منظور استعدادیابی در تهران برگزار شد که موفق به کسب مقام اول شدم و سه ماه بعد در مسابقات آسیا به مقام اول نیز دست یافتم.

بهروزی اضافه کرد: مقام اول در مسابقات قهرمانی آسیا، مسابقات آسیایی ازبکستان و راهیابی به فینال A مسابقات قهرمانی جهان مسکو نیز دیگر موفقیت های من در این رشته است و امسال نیز در مسابقات قهرمانی جهان آبهای آرام میلان ایتالیا به عنوان ششم و کسب سهمیه پارالمپیک دست یافتم.

بانوی قایقران تیم ملی پیرامون این مسابقات گفت: مسابقات ایتالیا در واقع شبیه پارالمپیک بود چون برترین های دنیا در آن حضور داشتند و شش نفر اول نیز می توانستند سهمیه بگیرند، به همین دلیل مسابقات از حساسیت بالایی برخوردار بود. وقتی از خط رد شدم هنوز نمی دانستم که چه رکوردی ثبت کرده ام .بعدا متوجه شدم که همان لحظه مسئولان کاروان از نتیجه کار و کسب سهمیه مطلع شدند و خبر آن را به ایران داده اند. اما خودم بیست دقیقه بعد از مسابقه و زمانی که نتایج روی تابلوی مسابقات اعلام شد، متوجه شدم ششم شده ام و سهمیه را هم کسب کرده ام! وقتی فهمیدم خیلی گریه کردم و این اشک شوق به خاطر تمام زحماتی بود که ماحصلش کسب سهمیه برای کشورم بود.

بهروزی در این زمینه ادامه داد: فاصله من با نفر اول در این مسابقات سه ثانیه بود و با نفر پنجم، چهل و چهار هزارم ثانیه! باید بگویم که قایقرانی در واقع مبارزه با زمان است و حتی نمی شود تصور کرد که چهل و چهارهزارم ثانیه چه قدر می شود، اما در نهایت همین هزارم ثانیه هاست که در نتایج تاثیر گذار است و قهرمانان را مشخص می کند.

وی افزود: خوشحالم که در این رشته روند روبه رشدی را در پیش گرفتم و موفق شدم در مسابقات میلان تنها با پشت سر گذاشتن سه مرحله اردو، فاصله ام را با نفر اول جهان که ۶ ثانیه بود، به ۳ ثانیه کاهش دهم و در این اتفاق اگرچه خودم هم تلاش کردم اما از حمایت های مربی خوبم آقای مسعود مهدوی نیا بهره مند بودم و معتقدم بدون حمایت های فدراسیون های جانبازان و معلولان، قایقرانی و زحمات مربی ام، نمی تواستم تا این جایگاه بالا بیایم.

بانوی تیم ملی قایقرانی تصریح کرد: فعالیت در رشته دو و میدانی این امتیاز را برای من داشت که به قوی شدن بالاتنه و دستانم کمک کرد و با این قابلیت توانستم در قایقرانی نیز عملکرد خوبی داشته باشم. کار کردن در این رشته، مثل تمامی رشته ها به آرامش نیاز دارد و در عین حال، پارو زدن و سر و کار داشتن با آب، به انسان حس آرامش عجیبی می دهد.

بهروزی در مورد حضور در اردوهای طولانی مدت گفت: اردوهای تیم ملی بین ۲۱ تا ۲۴ روز در ماه است و تنها ۵ روز فرصت استراحت و بازگشت به شهرهای محل سکونتمان را داریم. با این حال چون به هدف بزرگی مثل پارالمپیک فکر می کنم، این سختی ها آسان می شود و با انگیزه بیشتر برای رسیدن به این هدف تلاش می کنم.

در پایان، اولین دارنده سهمیه پارالمپیک در رشته قایقرانی اضافه کرد: در طول روز بعد از تمرینات و زمانی که برای استراحت در اختیار دارم، درس‎هایم را مرور می کنم و در تلاشم به زودی از پایان نامه ام در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دفاع کنم. دوست دارم بعد از پارالمپیک در مقطع دکترا ادامه تحصیل بدهم و آرزو دارم موفقیت های ورزشی و تحصیلی ام توامان باشد.

تیم ملی قایقرانی جانبازان و معلولان با همکاری فدراسیون قایقرانی در تلاش برای کسب سهمیه های بیشتر است و در این راه دو رویداد برون مرزی را پیش رو دارد؛ مسابقات آسیایی اندونزی که فاقد امتیاز سهمیه، اما رویدادی تدارکاتی است و دیگری مسابقات قهرمانی جهان آلمان که دارای امتیاز کسب سهمیه مستقیم پارالمپیک است.