نتایج پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجتبی علوی فاضل با اعلام این خبر افزود: اسامی بر روی وب سایت azmoon.com قرار گرفت داوطلبان میتوانند جهت مشاهده نتیجه خود به این وب سایت مراجعه کنند.
علوی فاضل افزود : داوطلبانی که در این مرحله پذیرفته شدهاند، میبایست در روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه به واحدهای مربوطه جهت ثبتنام مراجعه کنند.
وی در پاسخ این سوال وضعیت آن دسته متقاضیانی که به دلیل عدم صدور مدرک کارشناسی خود در این مرحله حذف شدهاند، چه خواهد شد؟ گفت این دسته از داوطلبان لازم است در زمان ثبتنام دوره کارشناسی ارشد در نیمه دوم آذرماه با مطالعه شرایط و ضوابط پذیرش بدون آزمون به پایگاه ثبتنام الکترونیکی معاونت سنجش و پذیرش به آدرس www.azmoon.org مراجعه و نسبت به ثبتنام خود اقدام کنند.
