  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۵۲

نتایج پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اعلام شد

نتایج پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اعلام شد

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: نتایج بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد ویژه فارغ‌التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی این دانشگاه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجتبی علوی فاضل با اعلام این خبر افزود: اسامی بر روی وب سایت azmoon.com قرار گرفت داوطلبان می‌توانند جهت مشاهده نتیجه خود به این وب سایت مراجعه کنند.       

علوی فاضل افزود : داوطلبانی که در این مرحله پذیرفته شده‌اند، می‌بایست در روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه به واحدهای مربوطه جهت ثبت‌نام مراجعه کنند.

وی در پاسخ این سوال وضعیت آن دسته متقاضیانی که به دلیل عدم صدور مدرک کارشناسی خود در این مرحله حذف شده‌اند، چه خواهد شد؟ گفت این دسته از داوطلبان لازم است در زمان ثبت‌نام دوره کارشناسی ارشد در نیمه دوم آذرماه با مطالعه شرایط و ضوابط پذیرش بدون آزمون به پایگاه ثبت‌نام الکترونیکی معاونت سنجش و پذیرش به آدرس www.azmoon.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

کد مطلب 2915487
زهره بال

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها