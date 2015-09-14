سردار محمد شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از آسیب‌های اجتماعی جدی در هر جامعه، تکدی‌گری است که متاسفانه این پدیده در ایران نیز به وفور دیده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تکدی‌گری در دو حوزه اتباع خارجی و افراد ایرانی قابل مشاهده است، افزود: ایده اجرایی طرح مبارزه و ساماندهی با تکدی‌گری مدت‌ها پیش از سوی پلیس پیشگیری مطرح شده است.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی با اعلام اینکه تکدی‌گری و کلاشی، جرم محسوب می‌شود و حل این معضل اجتماعی یکی از مهمترین دغدغه‌های ما در پلیس پیشگیری است، گفت: برای پیگیری موضوع، نشستی با همه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط اعم از شهرداری، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی‌(ره)، قوه قضاییه و وزارت کشور برگزار شد تا هر دستگاه با معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود مکلف به رفع این معضل اجتماعی شود.

شرفی با ابراز گلایه از برخی نهادها و عدم حضور و تعامل موثر آنها در اجرای طرح مبارزه و ساماندهی با تکدی‌گران، ادامه داد: محوریت این نشست با طرح این سئوال تدوین شد که با جمع‌آوری متکدیان توسط پلیس، ظرفیت‌ها و سهم نهادهای مرتبط پس از جمع‌آوری، در ساماندهی این آسیب اجتماعی تا چه میزان است و اعلام ظرفیت دستگاه‌های مرتبط تا زمان یک ماهه تعیین شده بود که متاسفانه برخی از دستگاه‌ها بدون توجه به این نیازسنجی، از حضور در نشست نیز خودداری کردند.

وی افزود: قطعاً این طرح با مشارکت همه دستگاه‌های ذیربط به نتیجه خواهد رسید. ما به عنوان پلیس با جدیت پیگیر این مطالبه مردمی هستیم و امیدواریم سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز با تعامل و همکاری، پلیس را در جهت رفع این معضل اجتماعی یاری کنند.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در ادامه افزود: نیروی انتظامی آماده جمع‌آوری متکدیان خیابانی است اما موضوع حل این معضل اجتماعی با مشارکت و تعامل همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط، نتیجه‌بخش‌تر خواهد بود.

شرفی با بیان اینکه مبارزه با تکدی‌گری جزو مطالبات به حق شهروندان است، گفت: از ابتدای سال تاکنون بالغ بر دو هزار متکدی، شناسایی و دستگیر شده و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی با اعلام اینکه با برخی از مجرمان در این حوزه باید برخورد کیفری و قضایی صورت گیرد، گفت: برای رسیدن به نتیجه مطلوب در راه این مبارزه، باید بخشی از این متکدیان، درمان و حمایت شوند یا عده‌ای توسط سازمان فنی و حرفه‌ای آموزش ببینند و بخش دیگری نیز به سازمان بهزیستی معرفی شده و عده‌ای هم که از اتباع بیگانه محسوب می‌شوند، بعد از شناسایی از کشور طرد شوند.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در ادامه با اعلام اینکه این طرح شامل دو بخش مبارزه و ساماندهی است، افزود: در بخش اول مبارزه با تکدی‌گری از وظایف پلیس برشمرده می‌شود، اما بخش دوم یعنی ساماندهی متکدیان با مشارکت همه سازمان‌ها و نهادها محقق خواهد شد.

تمهیدات پلیس برای مراسم حج ۹۴

شرفی در ادامه درباره تمهیدات پلیس پیشگیری برای مراسم حج سال ۹۴ نیز گفت: امسال ۶۴ هزار و ۵۰۰ نفر از مردم ما توفیق زیارت خانه خدا را دارند که از این تعداد ۶۱ هزار نفر زائر و ۳۵۰۰ نفر از عوامل اجرایی هستند و از ۱۹ ایستگاه فرماندهی، پروازها در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون در استان‌های تهران، خراسان رضوی، ساری، گرگان و تبریز، پرواز حجاج انجام گرفته است، افزود: یکی از اقدامات پلیس پیشگیری، تدوین تمهیداتی برای اطلاع زائران از مقررات و قوانین سفر حج بود تا از وقوع هر گونه جرمی در کشور عربستان پیشگیری شود.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گفت: از دیگر اقدامات ما، ایجاد تعامل با سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان حج و اوقات بود و در این راستا جلسات و نشست‌های مختلفی نیز برگزار شد. نشست مشترک با همکاران سپاه و نیروی انتظامی نیز برگزار شد .

شرفی یادآور شد: این آموزش‌ها به شکل ارائه بروشور، کاتالوگ‌های هشداری پلیس و آموزش‌های چهره به چهره صورت گرفت.

وی با بیان اینکه در هر مکانی که عملیات اعزام زائران انجام می‌شود، فرماندهان و روسای پلیس فرودگاه برای تسهیل امور در کنار سایر عوامل اجرایی و انتظامی حضور دارند، گفت: رضایتمندی زائران و مسئولان کاروان‌ها، بهترین تشویق و قدردانی از ماموران پلیس است.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی از زائران و مسئولان کاروان‌ها و همچنین خانواده‌های زائران بیت‌الله‌الحرام خواست تا نهایت همکاری را در کشور مبدا و مقصد با ماموران پلیس داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه برابر ماده ۱۷ قانون اصلاح و مبارزه با مواد مخدر، هر زائری که اقدام به حمل مواد مخدر به هر شیوه و هر نوعی کند، ضمن توقیف گذرنامه، از سفر حج منع می‌شود و یک تا پنج سال ممنوعیت برای خروج از کشور و انجام این سفر معنوی برای بار اول در نظر گرفته شده، گفت: زائران از حمل هر گونه مواد ممنوعه اعم از مواد مخدر و قرص‌های کدئین‌دار جداً خودداری کنند.

شرفی در پایان گفت: مجرمان طعمه‌های خود را از میان زائران انتخاب می‌کنند لذا زائران باید هوشیار باشند و از پذیرش هر گونه محموله امانی خودداری کنند. زائران در صورتی مجاز به حمل دارو هستند که نسخه پزشک را به همراه خود داشته باشند.