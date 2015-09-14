به گزارش خبرنگار مهر، آرش طاووسی ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از وظایف سازمان صنعت، معدن و تجارت بازرسی، نظارت و بررسی صحت فعالیتهای اقتصادی در جامعه است، افزود: اعضای دومین دوره انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان شهرستان همدان هفتم مردادماه سال جاری با برگزاری انتخابات هیئتمدیره اعضای جدید این انجمن انتخاب شدند.
وی اظهار داشت: امیدواریم با همراهی و همکاری اصحاب رسانه که مهمترین پل ارتباطی بین مسئولان و مردم هستند در حوزه بازار، انتخاب کالا و آنچه که میتواند حقوق اساسی آنها را تأمین کند موفق باشیم.
عضو هیئتمدیره و رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان شهرستان همدان بابیان اینکه تشکلهای مردمنهاد حاصل نیاز و خاص مشترک مردم و دولت هستند که برای همراهی در اداره جامعه شکلگرفتهاند، عنوان کرد: نهادهای مردمی ابزاری هستند که دولت میتواند مسئولیت اداره جامعه را به آنها واگذار کند.
آرش طاووسی در ادامه با تأکید بر اینکه انجمنها شکل تحولیافته از فعالیتهای پیشین دولت و همچنین پل ارتباطی بین دولت و مردم هستند که موجب پیوند مستحکم بین آنها میشوند، بیان داشت: انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان بر اساس این رهیافت فکری ایجاد و یکسری وظایف و اختیارات به آن واگذارشده است.
وی، یادآور شد: انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان بر اساس فصل سوم سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ماده ۹ همین قانون تشکیلشده و در وزارت صنعت، معدن و تجارت اساسنامه آن به ثبت رسیده است.
آرش طاووسی هدف از تشکیل انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان را سازماندهی مشارکت مردم در زمینه اجرای سیاستها و برنامههای مربوط به حقوق مصرفکنندگان و ایجاد بسترهای مناسب آشنایی مردم با این حوزه عنوان کرد.
وی در ادامه به وظایف و اختیارات انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان در اساسنامههای این انجمن اشاره کرد و گفت: دریافت، ارجاع و پی گیری دعاوی و شکایت مصرفکنندگان به مراجع ذیربط، مشاوره و ارائه راهنماییهای لازم به مصرفکنندگان، آموزش مصرفکنندگان با تمرکز به تدوین حقوق مصرفکنندگان، استاندارد و کیفیت محصول از طریق رسانههای گروهی ازجمله این وظایف و اختیارات است.
عضو هیئتمدیره و رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان شهرستان همدان جلوگیری از تبانی و ایجاد مراکز انحصاری که موجب افزایش قیمت و یا ضایع شدن حقوق مصرفکنندگان میشود، انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرفکنندگان با سازمانهای دولتی ذیربط، برگزاری نمایشگاههای مرتبط با حقوق مصرفکنندگان و حضور در جلسات مرتبط با حقوق مصرفکنندگان در سایر دستگاههای دولتی و غیردولتی را از دیگر وظایف و اختیارات انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان عنوان کرد.
آرش طاووسی در ادامه با تأکید بر اینکه اعضا هیئتمدیره جدید انجمن حمایت از مصرفکنندگان ازنظر تخصص و دانش در سطح بالایی هستند، افزود: نقش سازمان صنعت، معدن و تجارت ازنظر قانونی هیئت نظارت بر فعالیتهای انجمن است و از دادگستری و فرمانداری نیز در این انجمن نمایندگانی حضور دارد.
وی با اشاره به اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت پدر معنوی انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان محسوب میشود، اظهار داشت: این انجمن یکنهاد غیردولتی، غیرانتفاعی و مستقل است و کارهای خود را در چارچوب قانون مصوب در اساسنامه و قوانینی که در حوزه حقوق مصرفکنندگان که توسط مجلس شورای اسلامی تصویبشده است انجام میدهد.
آرش طاووسی بابیان اینکه توان انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان، مردم و اعضای انجمن هستند که میتوانند در تحقق اهداف و پیشرفت انجمن کمک کنند، عنوان کرد: یکی از وظایف و اختیارات انجمن طبق ماده هفت و بند یک اساسنامه دریافت، ارجاع، پیگیری دعاوی و شکایات مصرفکنندگان به مراجع ذیربط است اما در کنار آن هدف مهمی که این انجمن بر عهده دارد فرهنگسازی است.
وی با اشاره به اینکه مردم بهعنوان یکی از عوامل مهم در بازار باید یک خودکنترلی و نظارتی بر بازار و خریدهای خود داشته باشند، گفت: نظارت مردم موجب افزایش کیفیت کالا و خدمات و کاهش هزینهها میشود.
عضو هیئتمدیره و رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان شهرستان همدان با تأکید بر اینکه نظم در هر جامعهای قوانین مکتوبی است که حاکمیت و مردم حول محور آن در جامعه زندگی میکنند، افزود: ضمانت اجرایی انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز قانون است.
آرش طاووسی در ادامه بابیان اینکه انجمن حمایت از مصرفکنندگان در سطح بازار بازرس ندارد و در صورت دریافت شکایت آن را به بازرسان اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت ارجاع میدهد، اظهار داشت: بازرسان ما مردم هستند که باید به سمتی بروند که اجناس بیکیفیت و باقیمت بالا را خریداری نکنند.
وی همچنین از اجرای طرح تشویقی برای واحدهایی صنفی، تولیدی، توزیعی کوچک که حقوق مصرفکننده را رعایت میکنند، خبر داد و یادآور شد: این طرح موجب ایجاد انگیزه واحدهای صنفی و رقابت در بازار و افزایش کیفیت کالا و منصفانه شدن قیمتها میشود.
آرش طاووسی با اشاره به اینکه فرهنگسازی زمان بر است و الگوی رفتاری مردم با یک اطلاعرسانی تغییر نمییابد، عنوان کرد: در این زمینه نیاز به پشتکار و همکاری نهادها با انجمن است تا بتوانیم قدمهای مثبتی برداریم.
وی به کمیته آموزش انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان شهرستان همدان اشاره کرد و گفت: از اساتید دانشگاه برای حضور در این کمیته دعوت و موافقتهایی هم حاصلشده لذا کمیته آموزش و پژوهش این انجمن یکی از قویترین کمیتهها خواهد بود.
وی در پایان بابیان اینکه سایت انجمن با آدرس www.ahh_ngo.ir طراحیشده است، افزود: این سایت در چند روز آینده بهصورت رسمی افتتاح میشود.
