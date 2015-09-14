۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۱۲

به دنبال حمله خمپاره‌ای یمنی‌ها صورت گرفت؛

فرار دسته‌جمعی نیروهای سعودی از یک مرکز نظامی در «جیزان»

به دنبال حمله خمپاره ای ارتش و نیروهای مردمی یمن به مرکز نظامی «القنبول» در شهر مرزی جیزان، نیروهای سعودی به صورت دسته جمعی اقدام به فرار از این مرکز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش و نیروهای مردمی یمن با شلیک چند خمپاره مرکز نظامی آل سعود به نام «القنبول» را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حمله نظامیان آل سعود به صورت دسته جمعی اقدام به فرار از این مرکز کردند.

از سوی دیگر، منابع یمنی از اصابت پنج خمپاره شلیک شده توسط ارتش و نیروهای مردمی به پایگاه نظامی «المصفق» در شهر مرزی جیزان خبر می دهند.

به گفته این منابع در جریان این حمله همچنین یک خودرو نظامی متعلق به سعودیها منهدم شد.

این در حالی است که منطقه «الربوعه» واقع در شهر ظهران عربستان طی چند مرتبه هدف حملات یمنی ها قرار گرفت.

