اعزام نیروهای امدادی از تمتع سال آینده/ امدادرسانی به زائران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی اصغر احمدی در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی فرایند تایید و ارزیابی ظرفیت سازمانی (OCAC)‏‏ که با حضور نماینده فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر برگزار شد، با اشاره به حادثه دلخراش کشته شدن زائران خانه خدا در عربستان‏، گفت: تصمیم داریم در سال آینده با اعزام نیروهای امدادی در کنار ارائه خدمات بهداشت و درمان، امدادرسانی در حج را نیز مدنظر قرار دهیم.

وی با قدردانی از معاونت امور بین الملل جمعیت هلال احمر برای ایجاد این فرصت آموزشی‏ اظهار داشت: دنیا در آستانه تحول بزرگی قرار گرفته و حوادثی که رخ می دهد، از مخاصمات جنگی در اوکراین و روسیه‏، خشکسالی، ریزگردها و حتی فقر و بیکاری و اعتیاد و دیگر ناهنجاری های اجتماعی که جوامع با آنها درگیرند، همه هشدار و زنگ خطری است که به عنوان خانواده بزرگ فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در قبال رفع آنها مسئولیت داریم.

دبیرکل جمعیت هلال احمر با تاکید بر لزوم بازنگری و تقویت نقاط قوت در ارائه خدمات جمعیت هلال احمر‎؛ تصریح کرد: باید حوادث آینده را شناسایی کنیم و با اتکا به امکانات آموزشی و نیروی انسانی، خود را برای مواجهه با آینده آماده سازیم.

احمدی با اشاره به اینکه برنامه (OCAC)‏‏ ( فرایند تایید و ارزیابی ظرفیت سازمانی) یکی از برنامه های مهمی است که فدراسیون دنبال می کند تا جمعیت های ملی خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهند،‏ افزود: با اجرای این برنامه متوجه می شویم چه نقاط ضعف و قوتی داریم و برای ارائه خدمات به نیازمندان به چه امکانات و تجهیزاتی نیاز داریم.

به گفته وی، شاخص خودارزیابی این برنامه منطبق بر تنظیم برنامه ۵ ساله جمعیت هلال احمر است و تلفیق شاخص های برنامه (OCAC)‏‏ با برنامه ۵ ساله هلال احمر می تواند با مدنظر قراردادن مزیت ها و قوت های کشور خودمان به عنوان یک برنامه بومی سازی شده مورد استفاده قرار گیرد.

دبیرکل جمعیت هلال احمر ادامه داد: جمعیت هلال احمر ایران تجربه گرانسنگ ۸ سال جنگ تحمیلی، اراضی آلوده به مین، سیل و زلزله و دیگر حوادث و بلایای طبیعی را دارد و ما آمادگی داریم تا با توجه به برنامه (OCAC) که برپایه تجربه است، تجارب خود را در اختیار فدراسیون و جمعیت های ملی که به آن نیاز دارند، قرار دهیم.

احمدی در ادامه بااشاره به ضرورت گسترش آموزش های همگانی امداد و کمک های اولیه تاکید کرد: لازم است در کنار مردم باشیم، از توان آنها استفاده کنیم و با ایجاد هسته های آموزشی در تمام محلات، روستاها و .. و بر پایه اعتمادی که مردم به ما دارند، بتوانیم جمعیت را به سمت جلو پیش ببریم.

وی با اشاره به تعامل مناسب جمعیت هلال احمر با مسئولان و ادارات و دستگاه ها و همچنین اعتماد مردم به این نهاد تصریح کرد: جمعیت هلال احمر بر پایه این تعاملات و اعتماد، در حل مشکلات متوقف نمی شود.

برنامه (OCAC) بیش از ۲ سال است در سطح فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر به عنوان برنامه ای که به ارزیابی ظرفیت های سازمانی جمعیت های ملی در جهت رشد و توسعه بیشتر می پردازد، در حال پیگیری و پیاده سازی است. این دوره ۲روزه از سوی معاونت امور بین الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر و با حضور روسای سازمان های تابعه جمعیت هلال احمر و نمایندگانی از مدیران ارشد، میانی، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر برای آشنایی با برنامه اوکک و اجرای آن طی یک برنامه زمانی ۳ تا ۶ ماهه کار خود را آغاز کرد.