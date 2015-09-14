اعزام کونگ فو کار قمی به مسابقات جهانی آلمان

محمد رشید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سجاد قربانی کونگ فوکار شایسته و آینده دار قمی عضو تیم ملی کشورمان در مسابقات جهانی کونگ فو به میزبانی آلمان شد.

وی افزود: پس از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور که از سوی فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی در حکم مرحله اول انتخابی تیم ملی کونگ فو کشورمان عنوان شده بود تیم کونگ فوی قم در این مسابقات توانست با کسب دو مدال طلا توسط محمد امیدی و مهدی شکاری و دو مدال برنز توسط سجاد قربانی و امید کتابی بر سکوی سوم کشور قرار گیرد.

رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی استان قم گفت: با شروع اردوی آماده سازی و دعوت از ۳ نفر بر‌تر اوزان مختلف به این اردو و برگزاری مرحله دوم انتخابی که به صورت مسابقات درون اردوی و تنها با حضور نفرات بر‌تر اوزان مختلف به انجام رسید سجاد قربانی موفق به کسب سهمیه حضور در تیم ملی شد.

رشید بیان داشت: نماینده شایسته وزن منهای ۷۸ کیلوگرم کونگ فوی قم توانست با نمایش مبارزاتی خیره کننده بر رقبای خود در این وزن فائق آید و صاحب پیراهن تیم ملی کونگ فو کشورمان در مسابقات جهانی آلمان شود و برای حضور در این مسابقات اواخر مهرماه راهی این کشور خواهد شد.

وی عنوان کرد: حضور سجاد قربانی در حالی در تیم ملی کشورمان در مسابقات جهانی کونگ فو نهایی شده که برای اولین بار است که در تاریخ ورزش قم، یک کونگ فوکار در قالب تیم ملی کشورمان راهی مسابقات جهانی می‌شود.

رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی استان قم تصریح کرد: پیش از این کونگ فو کاران قمی موفق به پوشیدن پیراهن تیم ملی در مبارزات سبکی مختلف بوده‌اند اما تاکنون در مسابقات جهانی فدراسیونی، هعیچ یک از کونگ فوکاران استان قم حضور نداشته‌اند.